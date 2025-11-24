소주를 순댓국에 부어 먹었다고, 음주운전 무죄?

음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨가 소주를 순댓국에 부어 마셨다고 주장해 법원에서 무죄 판결을 받았다는 보도가 최근 나왔습니다.



해당 보도는 A 씨의 혈중알코올농도가 0.046%로 추정됐지만, A 씨가 고기 잡내를 없애려고 끓는 국밥에 소주를 넣어 먹었다는 주장을 법원이 받아들였다고 전하고 있습니다.



알코올의 기화점은 78도인데 식당에서 막 나온 순댓국은 섭씨 80~90도로 뜨겁기 때문에 알코올 상당량이 기화할 수 있고, 결과적으로 A 씨가 섭취한 알코올 양을 계산할 수 없다는 것입니다.



실제로 순댓국집에서는 돼지고기 잡내를 없애기 위해 막 나온 순댓국에 소주를 살짝 섞어서 먹는 경우가 있고, 육수를 우려내는 과정에서 소주를 붓는 식당도 있습니다.



한 셰프는 방송에 나와 돼지고기 잡내를 없애는 방법으로 순댓국 육수 2리터에 소주를 200ml가량 넣고 1시간을 끓이라고 조언하기도 했습니다.



이렇게 음식을 조리할 때 소주를 넣으면 알코올 성분은 뜨거운 열에 모두 날아가기 때문에 문제없다는 것이 일반적인 상식으로 알려져 있습니다.



이에 취재진은 식당에서 막 나온 순댓국에 소주 한 잔을 넣은 뒤 국물에 알코올이 남아 있는지를 실험해 봤습니다.



또 소주를 넣은 순댓국 한 그릇을 취재진이 모두 먹고 30분이 지난 뒤 음주측정기를 불어 혈중알코올농도를 측정했습니다.



오늘 SBS 8뉴스에서는 음주운전 혐의에서 무죄를 받은 A 씨 사건을 계기로 순댓국에 소주를 부으면 알코올이 과연 남는지, 또 A 씨는 왜 무죄를 선고받았는지 자세히 전해 드립니다.