"쌍둥이 부모 40%, 긴급시 아이 맡길곳 없어"

▲ 쌍둥이

한 자녀 양육자에 비해 부담이 큰 쌍둥이 부모의 40%는 긴급 상황에서 자녀를 돌봐 줄 사람이 없는 것으로 조사됐습니다.인구보건복지협회는 지난 9월 쌍둥이를 키우는 부모 718명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 오늘 공개했습니다.이에 따르면 '우리나라는 전반적으로 쌍둥이를 양육하기 좋은 환경인가'라는 설문 항목에 '그렇다'라고 답한 비율은 18.5%에 그쳤습니다.특히 응답자 중 39.4%는 '긴급한 상황에서 자녀를 돌봐줄 사람이 없다'고 답했습니다.'돌봐줄 사람이 있다'고 대답한 60.6% 중 93.7%는 양가 부모님과 친인척에 긴급 돌봄을 의존하고 있다고 답했습니다.아이돌보미 등 공적 돌봄 서비스 활용률은 3.4%에 그쳤습니다.양육에 가장 도움이 되는 사회적 지원으로는 어린이집·유치원 등의 돌봄기관이 55.2%로 가장 많이 꼽혔습니다.이어 육아종합지원센터 등의 시설 26.2%, 키즈카페·문화센터 등 지역 영유아 양육 인프라 16.4% 순이었습니다.쌍둥이 부모의 가장 큰 양육 스트레스 요인은 '양육비 부담'이 67.3%로 가장 높았고 구체적으로 가장 부담되는 비용 항목에서는 돌봄 및 교육비가 45.3%로 가장 응답이 많았습니다.가장 중요한 쌍둥이 육아 지원 정책으로는 '유연근무제 등 가정 내 돌봄이 가능한 제도 강화'가 37.5%로 가장 많았고 이어 재정지원 상향 34.4%, 공적돌봄 강화 28.1% 순이었습니다.협회는 24일 국회의원회관에서 2025년 쌍둥이 이슈 포럼을 열고 쌍둥이 양육의 제도적 기반을 구축할 방안을 모색합니다.(사진=연합뉴스)