주요대 82% 작년 정시합격점 공개기준 변경…"예측 어려워"

▲ 2026 수능

전국 주요 4년제 대학 10곳 가운데 8곳 정도가 2025학년도 정시 합격점수 공개 기준을 전년도와 다르게 바꾸면서 2026학년도 정시 예측이 더 어려워질 것으로 예상됩니다.종로학원은 한국대학교육협의회 대입 정보 포털 '어디가'(adiga.kr)를 통해 전국 주요 4년제 대학교 99곳을 대상으로 2025학년도 정시 합격점수 공개 기준을 분석한 결과 직전 해와 다르게 발표한 대학이 81개대, 81.8%로 나타났다고 밝혔습니다.81개 대학 중 72개 대학은 정시 합격점수 기준점을 국어, 수학, 탐구 과목별 백분위 점수로, 9개 대학은 자체 환산 점수로만 공개했습니다.서울대는 올해 신입생 정시 합격점수를 자체 환산 점수로만, 연세대는 과목별 백분위 점수로 공개했고 고려대는 전년도와 동일하게 국어, 수학, 탐구 합산 평균 점수로 발표했습니다.2024학년도까지 대부분 대학은 국어, 수학, 탐구 평균 백분위 점수로 내놓았었습니다.합격 점수 공개 기준이 달라지면 전년도와 점수 변화 비교가 어렵고, 대학·학과 간 상대 비교 또한 어려워집니다.종로학원은 "2026학년도는 수능이 어렵고 의대 모집인원이 축소된 데 가다 '사탐런' 현상과 함께 지난해 정시 합격점수 공개 기준도 달라져 정시 예측이 더 어려워질 수 있다"고 예상했습니다.그러면서 "2025학년도 입시 결과는 기존 발표 방식과 다른 점을 명확히 인식해 공개자료뿐 아니라 대학별 설명회와 홈페이지를 통해 발표된 자료까지도 정밀하게 확인해야 한다"고 덧붙였습니다.