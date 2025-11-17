뉴스

소진공 "전통시장 김장비용 35만 원…대형마트보다 4만 2천 원↓"

홍영재 기자
작성 2025.11.17 09:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
소진공 "전통시장 김장비용 35만 원…대형마트보다 4만 2천 원↓"
김장 재료를 전통시장에서 구매할 때 대형마트보다 4만 2천 원가량 저렴하다는 조사 결과가 나왔습니다.

소상공인시장진흥공단은 지난 5∼7일 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 김장재료 15개 품목 가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

4인 가족을 기준으로 김장을 하는 데 드는 평균 비용은 전통시장이 35만 447원, 대형마트가 39만 3천7원으로 조사됐습니다.

전통시장이 대형마트에 비해 4만 2천560원(10.8%)가량 저렴했습니다.

15개 품목 중 12개 품목이 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났습니다.

생강은 전통시장이 4천121원으로 대형마트 5천888원보다 30.0% 저렴했고, 쪽파는 27.3%, 미나리 27.3%, 새우젓 19.2%, 마늘 14.5%, 고춧가루 13.7%, 굴 8.6% 등 순으로 전통시장이 대형마트보다 저렴했습니다.

품목별로 보면 조미료는 전통시장이 대형마트보다 11.8%, 채소류는 11.6%, 젓갈 및 선어류는 4.6% 순으로 저렴했습니다.

박성효 소진공 이사장은 "올해 김장용품을 전통시장에서 구매하면 가계 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "많은 분이 전통시장을 방문해 알뜰하게 김장을 준비하시길 바란다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지