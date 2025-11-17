소진공 "전통시장 김장비용 35만 원…대형마트보다 4만 2천 원↓"

김장 재료를 전통시장에서 구매할 때 대형마트보다 4만 2천 원가량 저렴하다는 조사 결과가 나왔습니다.



소상공인시장진흥공단은 지난 5∼7일 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳을 대상으로 김장재료 15개 품목 가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 오늘(17일) 밝혔습니다.



4인 가족을 기준으로 김장을 하는 데 드는 평균 비용은 전통시장이 35만 447원, 대형마트가 39만 3천7원으로 조사됐습니다.



전통시장이 대형마트에 비해 4만 2천560원(10.8%)가량 저렴했습니다.



15개 품목 중 12개 품목이 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴한 것으로 나타났습니다.



생강은 전통시장이 4천121원으로 대형마트 5천888원보다 30.0% 저렴했고, 쪽파는 27.3%, 미나리 27.3%, 새우젓 19.2%, 마늘 14.5%, 고춧가루 13.7%, 굴 8.6% 등 순으로 전통시장이 대형마트보다 저렴했습니다.



품목별로 보면 조미료는 전통시장이 대형마트보다 11.8%, 채소류는 11.6%, 젓갈 및 선어류는 4.6% 순으로 저렴했습니다.



박성효 소진공 이사장은 "올해 김장용품을 전통시장에서 구매하면 가계 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "많은 분이 전통시장을 방문해 알뜰하게 김장을 준비하시길 바란다"고 말했습니다.