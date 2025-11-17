매서운 북풍에 월요일 출근길 '겨울추위'…내일 아침은 더 추워

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

간밤 북쪽에서 찬 공기가 들어오기 시작하면서 추위가 닥쳤습니다.찬 공기 유입은 당분간 이어질 전망으로 이에 따라 추위도 이어지겠습니다.오늘(17일) 아침 강원 화천군 광덕산은 -6.6도, 철원군 임남면은 -5.9도, 강원 고성군 향로봉은 -5.8도까지 기온이 떨어지는 등 매우 추웠습니다.주말까지 예년보다 포근하다가 기온이 급격히 떨어지면서 '체감추위'가 심한 상황입니다.동해안과 서해안에는 강풍특보가 내려졌을 정도로 바람도 강하게 불어 추위가 배가되고 있습니다.강원동해안과 경북북부동해안엔 오늘 오전, 강원산지와 경북북동산지는 오후, 충남서해안과 전라서해안에는 18일 오전까지 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 이어질 전망입니다.나머지 지역도 순간풍속이 시속 55㎞(15㎧) 내외를 기록할 정도로 바람이 거세겠습니다.오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 3.3도, 인천 2.9도, 대전 4.8도, 광주 8.6도, 대구 9.4도, 울산 10.7도, 부산 13.3도에 그칩니다.오늘 낮 최고기온도 5∼13도에 머물 것으로 예상됩니다.추위는 18일 아침이 오늘 아침보다 기온이 5∼10도 더 떨어지면서 한층 심해지겠습니다.18일 아침 최저기온은 -8∼5도, 낮 최고기온은 4∼12도로 평년기온(최저 -2∼7도, 최고 9∼16도)을 밑돌 전망입니다.서해안과 제주를 중심으로는 오늘 밤부터 눈·비 소식도 있습니다.찬 바람이 상대적으로 따뜻한 서해상을 지나면서 구름대를 만들어 눈과 비가 내리겠습니다.충남서해안·전라서해안·제주에 오늘 늦은 밤부터 가끔 비(제주산지는 비 또는 눈)가 오겠으며 18일에는 충남서해안·전라서부(전남서부는 19일 아침까지)·제주에 가끔 비나 눈이 오겠습니다.예상 강수량은 제주·울릉도·독도 5∼10㎜, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남서부내륙 5㎜ 안팎, 충남서해안 5㎜ 미만, 서해5도 1㎜ 안팎입니다.예상 적설은 제주산지 1∼5㎝, 전북서해안·전북남부내륙·광주·전남중부내륙 1㎝ 안팎입니다.강원동해안을 중심으로는 대기가 건조하겠습니다.건조한 가운데 강풍이 불어 불이 나기 매우 쉽겠으니 조심해야 합니다.풍랑특보가 내려진 동해중부앞바다에 오늘 오전, 서해앞바다에 18일 오전, 서해중부먼바다에 18일 밤, 서해남부먼바다·동해중부먼바다·제주남서쪽안쪽먼바다에 19일 새벽, 제주남쪽바깥먼바다에 19일 오전까지 바람이 시속 35∼60㎞(10∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일 것으로 예상됩니다.동해중부먼바다의 경우 오늘 오전부터 물결이 최고 5.0ｍ 이상으로 치면서 풍랑경보가 내려질 가능성이 있습니다.