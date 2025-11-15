손흥민·조규성 '연속골'…볼리비아에 2대0 승리

<앵커>



대전에서 열린 축구대표팀 평가전에서 우리나라가 남미의 복병 볼리비아를 2대 0으로 눌렀습니다. 주장 손흥민이 환상적인 프리킥으로 선제골을 터트렸고, 부상을 딛고 돌아온 조규성 선수가 쐐기골로 마무리했습니다.



대표팀은 우리보다 피파랭킹이 54 계단이나 낮은 볼리비아의 골문을 좀처럼 열지 못했습니다.



코너킥 상황에서 이재성이 몸을 날린 헤더가 골키퍼 선방에 막혔고, 이강인의 슈팅 역시 골문을 뚫지 못했습니다.



최근 두 달 동안 가동한 '스리백' 대신 '포백'으로 나선 수비는 종종 불안한 모습을 노출했습니다.



흐름을 바꾼 한 방은 후반 12분에 나왔습니다.



황희찬이 저돌적인 돌파로 프리킥을 얻어냈고, 주장 손흥민이 오른발로 감아 찬 공이 예리한 궤적을 그리며 골문 구석을 찔렀습니다.



9월 멕시코전 이후 3경기 만에 터진 손흥민의 A매치 54호 골입니다.



'전설' 차범근의 최다 골 기록에 4골 차로 다가선 손흥민이 후반 30분, 벤치로 돌아오면서 부상을 딛고 1년 8개월 만에 태극마크를 단 조규성이 '복귀전'에 나서게 된 가운데, 후반 43분, 기어코 '복귀골'까지 터트렸습니다.



오른 측면에서 김문환이 건넨 크로스를 상대 수비가 제대로 처리하지 못했고, 뒤로 흐른 공을 조규성이 집념으로 마무리했습니다.



[조규성/축구대표팀 공격수 : 멘털(정신)적인 건 더 강해진 것 같아요. 부상 전보다. 몸 상태 더 올리면서 좀 더 득점에 더 집중할 수 있게 노력하겠습니다.]



2대 0으로 승리한 대표팀은 다음 달 조추첨에서 2번 포트에 들어갈 가능성을 높였지만 월드컵 진출이 불투명한 볼리비아를 상대로 다소 고전하며 경기력을 끌어올려야 하는 과제를 안게 됐습니다.



대표팀은 오늘(15일) 하루 휴식을 취한 뒤 내일 다시 모여 올해 마지막 평가전인 가나전 대비 훈련에 돌입합니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 하성원)