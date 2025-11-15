뉴스

손흥민·조규성 '연속골'…볼리비아에 2대0 승리

이정찬 기자
작성 2025.11.15 06:43 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

대전에서 열린 축구대표팀 평가전에서 우리나라가 남미의 복병 볼리비아를 2대 0으로 눌렀습니다. 주장 손흥민이 환상적인 프리킥으로 선제골을 터트렸고, 부상을 딛고 돌아온 조규성 선수가 쐐기골로 마무리했습니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

대표팀은 우리보다 피파랭킹이 54 계단이나 낮은 볼리비아의 골문을 좀처럼 열지 못했습니다.

코너킥 상황에서 이재성이 몸을 날린 헤더가 골키퍼 선방에 막혔고, 이강인의 슈팅 역시 골문을 뚫지 못했습니다.

최근 두 달 동안 가동한 '스리백' 대신 '포백'으로 나선 수비는 종종 불안한 모습을 노출했습니다.

흐름을 바꾼 한 방은 후반 12분에 나왔습니다.

황희찬이 저돌적인 돌파로 프리킥을 얻어냈고, 주장 손흥민이 오른발로 감아 찬 공이 예리한 궤적을 그리며 골문 구석을 찔렀습니다.

9월 멕시코전 이후 3경기 만에 터진 손흥민의 A매치 54호 골입니다.

'전설' 차범근의 최다 골 기록에 4골 차로 다가선 손흥민이 후반 30분, 벤치로 돌아오면서 부상을 딛고 1년 8개월 만에 태극마크를 단 조규성이 '복귀전'에 나서게 된 가운데, 후반 43분, 기어코 '복귀골'까지 터트렸습니다.

오른 측면에서 김문환이 건넨 크로스를 상대 수비가 제대로 처리하지 못했고, 뒤로 흐른 공을 조규성이 집념으로 마무리했습니다.

[조규성/축구대표팀 공격수 : 멘털(정신)적인 건 더 강해진 것 같아요. 부상 전보다. 몸 상태 더 올리면서 좀 더 득점에 더 집중할 수 있게 노력하겠습니다.]

2대 0으로 승리한 대표팀은 다음 달 조추첨에서 2번 포트에 들어갈 가능성을 높였지만 월드컵 진출이 불투명한 볼리비아를 상대로 다소 고전하며 경기력을 끌어올려야 하는 과제를 안게 됐습니다.

대표팀은 오늘(15일) 하루 휴식을 취한 뒤 내일 다시 모여 올해 마지막 평가전인 가나전 대비 훈련에 돌입합니다.

(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 하성원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지