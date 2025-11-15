뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.11.15 06:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. 회담 16일 만에 팩트시트…3천500억 달러 MOU 서명

한미 양국이 정상회담 16일 만에 관세와 안보 협상의 결과를 담은 공동 설명자료를 발표했습니다. 총 3천500억 달러의 대미 투자가 명문화됐고, 미국이 한국의 핵잠 건조를 승인했단 명시적 문구가 담겼습니다.

2. 가속페달 밟았다…"페달 블랙박스로 확인"

경기 부천의 전통시장에서 돌진 사고를 내고 21명의 사상자를 낸 60대 트럭 운전자가 사고 당시 가속 페달을 밟은 사실이 차량 내부 페달 블랙박스로 확인됐습니다. 검찰은 경찰이 신청한 운전자에 대한 구속영장을 청구했습니다.

3. 심상치 않은 원화 추락…증시·물가 불안 우려

원/달러 환율이 장초반 1,480원에 육박하며 불안한 모습을 보였지만 외환당국의 구두 개입성 발언과 한미 팩트시트 발표로 큰 폭으로 하락했습니다. 최근 원/달러 환율의 고공 행진은 미국 주식 투자 열풍이 큰 영향을 미치고 있습니다.

4. 고속도로서 8대 연쇄추돌…1명 사망·4명 경상

어제(14일) 저녁 서울문산고속도로에서 탱크로리와 승용차 등 8대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 1명이 사망하고 4명이 다쳤습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지