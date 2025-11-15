1. 회담 16일 만에 팩트시트…3천500억 달러 MOU 서명



한미 양국이 정상회담 16일 만에 관세와 안보 협상의 결과를 담은 공동 설명자료를 발표했습니다. 총 3천500억 달러의 대미 투자가 명문화됐고, 미국이 한국의 핵잠 건조를 승인했단 명시적 문구가 담겼습니다.



2. 가속페달 밟았다…"페달 블랙박스로 확인"



경기 부천의 전통시장에서 돌진 사고를 내고 21명의 사상자를 낸 60대 트럭 운전자가 사고 당시 가속 페달을 밟은 사실이 차량 내부 페달 블랙박스로 확인됐습니다. 검찰은 경찰이 신청한 운전자에 대한 구속영장을 청구했습니다.



3. 심상치 않은 원화 추락…증시·물가 불안 우려



원/달러 환율이 장초반 1,480원에 육박하며 불안한 모습을 보였지만 외환당국의 구두 개입성 발언과 한미 팩트시트 발표로 큰 폭으로 하락했습니다. 최근 원/달러 환율의 고공 행진은 미국 주식 투자 열풍이 큰 영향을 미치고 있습니다.



4. 고속도로서 8대 연쇄추돌…1명 사망·4명 경상



어제(14일) 저녁 서울문산고속도로에서 탱크로리와 승용차 등 8대가 연쇄 추돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 1명이 사망하고 4명이 다쳤습니다.