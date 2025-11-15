뉴스

스웨덴 스톡홀름 중심가에서 버스가 정류장 돌진…여러명 사상

정성진 기자
작성 2025.11.15 04:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
스웨덴 스톡홀름 중심가에서 버스가 정류장 돌진…여러명 사상
▲ 현지시간 14일 시내버스가 정류장으로 돌진해 여러 명의 사상자가 나온 스톡홀름 정류장

스웨덴 수도 스톡홀름에서 현지시간 14일 시내버스가 정류장을 덮치며 버스를 기다리던 승객 여러 명이 죽거나 다쳤다고 AFP통신 등이 보도했습니다.

이날 사고는 주말을 앞두고 귀가하거나 이동하는 사람들로 거리가 붐비던 오후 3시 30분쯤 스톡홀름 중심부 외스테르말름 지구에서 일어났습니다.

현지 경찰은 "목숨을 잃은 사람도 있고, 다친 사람도 있다"면서 "경찰은 현재로서는 희생자 수와 성별, 나이에 대해서는 언급하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

스웨덴 언론은 사고 현장에 몰린 경찰과 구급차들과 함께 구조 대원들이 2층 버스 밑에 낀 사람들을 구조하려는 듯한 장면 등을 보여주고 있습니다.

경찰 측은 사고 원인은 아직 확인되지 않았으며, 사고를 낸 버스 기사를 체포해 통상적인 절차에 따라 과실치사 혐의로 조사를 시작했다고 설명했습니다.

경찰 대변인은 "조사를 통해 무슨 일이 일어났는지를 파악할 것"이라며 "아직 무엇인가를 말하기는 너무 이르며, 추측하지 않으려 한다"고 밝혔습니다.

스웨덴 TT 통신은 사고를 낸 버스는 일반적인 시내버스로, 정류장에 돌진할 당시 운행 중이 아니라 승객은 타고 있지 않았다고 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지