IAEA 사무총장 "세계 어디서도 핵실험 시행 징후 없어"

▲ 라파엘 그로시 IAEA 사무총장

라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 세계 어디에서도 핵실험이 실행됐다는 징후가 나타나지 않았다고 말했습니다.러시아 리아노보스티 통신에 따르면 그로시 사무총장은 현지시간 14일 러시아 역외영토 칼리닌그라드에서 러시아 국영 원전기업인 로사톰의 알렉세이 리하체프 사장과 회담한 뒤 "현재로서는 핵실험 시행을 시사하는 정보가 없다"고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 다른 나라들이 핵무기를 시험하고 있다고 주장하며 미국의 핵실험 재개를 명령한 것과 관련해, 그로시 사무총장은 핵무기 실험을 한 국가가 있다는 보고를 받았는지 질문을 받자 이같이 답했습니다.그로시 사무총장은 "세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 미국과 러시아는 특별한 책임을 갖고 있다"며 "이 문제에 대한 초강대국 간 대화는 필수적"이라고 강조했습니다.그로시 사무총장은 이날 리하체프 사장과 자포리자 원전 안전 문제를 중점적으로 논의했습니다.유럽 최대 규모인 자포리자 원전은 2022년 러시아가 우크라이나 침공을 시작한 이후 러시아가 통제하고 있습니다.리하체프 사장은 이날 자포리자 원전의 고압선을 수리한 이후 외부 전력 공급을 복구하는 문제에 주목했다며 복구를 위해 우크라이나 측이 공격을 중단하도록 그로시 사무총장이 크게 기여했다고 말했습니다.리하체프 사장은 자포리자 원전에 대한 우크라이나의 공격성이 커지고 있다며 전날에도 우크라이나 드론이 원전을 직접 향했고, 격추된 드론 잔해가 원전 시설에 손상을 입혔다고 주장했습니다.(사진=게티이미지코리아)