'우주파편 충돌' 중국 선저우 20호 비행사들 무사 귀환

▲ 지난달 선저우 21호에 탑승하는 중국인 우주비행사 3명이 주취안 위성발사센터에서 우주선 발사 전 인사하고 있다.

우주 파편 충돌로 귀환이 늦어졌던 중국 선저우 20호 비행사들이 선저우 21호의 귀환 캡슐을 타고 지구로 무사히 돌아왔습니다.중국 유인우주탐사프로젝트판공실(CMSA)은 현지시간 14일 오후 4시 40분 선저우 20호 비행사들이 탑승한 선저우 21호 우주선 귀환 캡슐이 중국 네이멍구 둥펑 착륙장에 성공적으로 착륙했다고 밝혔습니다.귀환 캡슐을 타고 온 선저우 20호 비행사인 천둥, 천중루이, 왕제 등 남성 비행사 3명은 모두 건강 상태가 양호했습니다.귀환이 연기되면서 이들은 204일 체류 기록을 세웠으며, 이로써 중국 우주비행사 단일팀 사상 최장 체류 기간 기록을 경신했습니다.천둥 사령관은 누적 체류 시간 400일을 넘긴 첫 중국인 우주비행사가 됐습니다.이날 선저우 21호 귀환 캡슐에는 실험용 생쥐, 제브라피시, 붕어마름 등 9종의 생명 실험 샘플이 포함됐습니다.특히 실험용 생쥐는 우주정거장에서 이미 2주간 생활했으며, 이는 당초 계획보다 두 배 연장된 시간입니다.앞으로 연구팀은 생쥐가 보인 스트레스 반응 등을 토대로 우주 환경이 생명체에 미치는 영향을 분석할 계획입니다.앞서 CMSA는 이날 오전 11시 14분 선저우 20호 비행사들이 탑승한 선저우 21호 우주선이 중국 자체 우주정거장 '톈궁'과 성공적으로 분리됐다고 발표했습니다.이어 오후 2시 49분 베이징항톈비행통제센터(BACC)가 귀환 지령을 내렸고, 선저우 21호 우주선 추진 캡슐과 귀환 캡슐도 성공적으로 분리됐습니다.선저우 20호는 지난 4월 24일 발사돼 톈궁에 도킹한 뒤 약 6개월 동안 과학연구 등 임무를 완수했습니다.선저우 20호 비행사들은 애초 자신들이 타고 온 선저우 20호의 귀환 캡슐을 이용해 지난 5일 지구로 돌아올 예정이었지만, 선저우 20호 귀환 캡슐이 우주 파편과 충돌해 안전성에 문제가 생길 가능성이 제기되면서 일정이 미뤄졌습니다.판공청은 사진 판독, 설계 재점검, 시뮬레이션 분석, 풍동 실험 등을 통해 안전성을 종합적으로 평가한 결과 선저우 20호 귀환 캡슐 창유리에 미세한 균열이 발생한 것을 발견했습니다.판공청은 이 균열이 우주 파편에 의한 외부 충격으로 생겼을 가능성이 크며, 유인 귀환을 위한 안전 조건을 충족하지 못한다고 판단하고 선저우 21호의 귀환 캡슐을 이용해 이들을 데려오기로 했습니다.이런 돌발상황은 우주 쓰레기 문제의 심각성을 부각했다고 중국 언론들은 전했습니다.현재 지구 궤도에는 총알보다 빠른 속도로 지구 주위를 도는 작은 파편 조각이 수백만 개에 달해 위성과 우주정거장, 그 주변에서 활동하는 우주비행사에게 위험을 초래할 수 있다고 AFP통신은 전했습니다.선저우 21호는 지난달 31일 발사돼 다음 날 우주정거장의 핵심 모듈 '톈허'에 성공적으로 도킹했습니다.선저우 21호에는 장루, 우페이, 장훙장 등 남성 우주비행사 3명이 탑승했습니다.이들은 선저우 20호 승무원들과 교대해 톈궁에서 6개월간 체류할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)