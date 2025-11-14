"삼성전자, 메모리칩 공급가 9월 대비 최대 60% 인상"

인공지능 데이터센터 구축 경쟁으로 인한 메모리반도체 공급 부족 상황이 이어지는 가운데 삼성전자가 일부 제품 공급가격을 최대 60% 인상했다고 로이터통신이 현지시간 14일 보도했습니다.



반도체 유통업체 퓨전월드와이드에 따르면 삼성전자의 32기가바이트(GB) DDR5 메모리칩 모듈의 11월 계약 가격은 239달러, 우리 돈 약 35만 원으로 9월 149달러, 약 22만 원 대비 60% 올랐습니다.



같은 기간 16GB, 128GB DDR5 메모리칩 계약 가격도 각각 50% 오른 135달러, 약 20만 원과 1천194달러, 약 174만 원으로 책정됐다고 로이터는 전했습니다.



64GB, 96GB DDR5 메모리칩의 계약 가격 역시 30% 이상 인상됐습니다.



로이터는 삼성전자가 10월에는 공급 가격을 발표하지 않았다고 전했습니다.



통상적으로는 매월 발표합니다.



토비 고너먼 퓨전월드와이드 대표는 로이터에 "대형 서버 제조사나 데이터센터 건설 주체들은 이제 제품을 충분히 확보하지 못할 거라는 사실을 받아들이고 있다. 가격 프리미엄이 극단적"이라고 말했습니다.



로이터는 메모리칩 부족 상황이 워낙 심각해, 일부 고객들의 '패닉 바잉'이 발생했다는 업계 관계자·전문가의 분석을 전했습니다.



로이터는 또한 이런 메모리칩이 주로 서버에 사용된다면서, 칩 가격 급등에 따라 데이터 센터를 건립하는 빅테크 업체 등의 비용 부담이 커질 수 있다고 내다봤습니다.