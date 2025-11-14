'첫 퇴장' 호날두 울고…'멀티 골' 홀란 웃고

<앵커>



북중미 월드컵 유럽 예선에서 신구 스타들의 희비가 엇갈렸습니다. 포르투갈 호날두가 생애 첫 A매치 퇴장을 당한 반면, 노르웨이 홀란은 경이적인 골 행진을 이어갔습니다.



하성룡 기자입니다.



호날두는 아일랜드 원정 경기에 앞서 이런 약속을 했지만,



[크리스티아누 호날두/포르투갈 주장 : 아일랜드 팬들이 저한테 너무 야유하지 않았으면 좋겠네요. 저도 '착한 아이'가 되도록 노력하겠습니다.]



말과 행동이 달랐습니다.



후반 15분 상대와 충돌 후 경고를 받자, 마치 조롱하듯 우는 듯한 행동으로 넘어진 선수와 아일랜드 팬들을 자극했습니다.



그리고 비디오 판독에서 팔꿈치로 가격 한 게 드러나 A매치 226경기 만에 첫 퇴장을 당하자, 엄지를 치켜세우고 상대 감독과 언쟁을 펼쳐 야유를 피하지 못했습니다.



이기면 본선행을 확정할 수 있던 포르투갈은 2대 0으로 패했고, 호날두는 추가 징계를 받을 경우 월드컵 본선에 가도 조별리그 두 경기에 결장할 가능성이 생겼습니다.



노르웨이 홀란은 7경기 14골이라는 놀라운 득점 행진을 이어갔고, 7연승을 달린 노르웨이는 이탈리아와 최종전에서 8골 차로 져도 28년 만에 본선에 오릅니다.



음바페가 2골을 터뜨린 프랑스는 우크라이나를 완파하고, 8회 연속 본선행을 확정했습니다.



