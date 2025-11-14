신임 대검차장에 구자현 서울고검장…검찰총장 대행직 수행

▲ 구자현 서울고검장이 지난 10월 23일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다.

'대장동 항소 포기' 논란 끝에 검찰을 떠난 노만석 검찰총장 직무대행의 후임자로 구자현 서울고등검찰청 검사장이 임명됐습니다.법무부는 오늘(14일) 구 고검장을 대검찰청 차장검사로 신규 보임하는 전보 인사를 단행했습니다.노 대행의 퇴임 당일 전격적으로 이뤄진 '원포인트' 인사로, 발령일은 15일입니다.구 고검장은 사법연수원을 29기로 수료한 뒤 서울지검 남부지청 검사로 임관해 검찰 내 주요 코스인 대검과 중앙지검, 법무부를 모두 거쳤습니다.노 전 차장과는 연수원 동기입니다.검찰 내 기획통으로 꼽히는 그는 검찰국 검사로 일했고, 문재인 정부 초기 법무부 탈검찰화를 논의한 법무·검찰개혁위원회 직속 법무·검찰개혁단장을 역임해 '검찰개혁' 이해도도 높은 것으로 평가됩니다.2020년 추미애 당시 법무부 장관과 윤석열 당시 검찰총장이 검찰 수사권 완전 박탈을 뜻하는 '검수완박' 문제로 대립하던 시기 법무부 대변인으로서 추 장관의 '입' 역할을 했습니다.이후 서울중앙지검 3차장을 거친 뒤, 이어진 인사에서 검사장으로 승진해 검찰의 인사와 예산을 총괄하는 법무부 검찰국장으로 임명됐습니다.구 고검장은 이후 윤석열 정부로 정권이 교체되면서 대전고검 차장, 광주고검 차장, 법무연수원 연구위원 등 '한직'을 돌다 지난 7월 이재명 정부의 첫 검찰 인사에서 서울고검장으로 임명되면서 다시 요직을 맡았습니다.구 고검장은 공석인 검찰총장의 역할을 대행하면서 항소 포기 사태 이후 거세진 검찰 내부 반발을 다독이고, 분위기를 쇄신하는 중책을 맡게 됐습니다.차분하고 신중한 스타일에 일처리도 꼼꼼하게 한다는 평가를 받습니다.이재명 정부 '검찰 개혁' 기조에 맞춰 검찰의 역할을 재정립하고, 보완수사권 존치 등 남은 쟁점들에서 구성원들을 대표해 목소리를 내는 역할도 담당해야 할 전망입니다.(사진=연합뉴스)