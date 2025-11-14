"억지 사과 절대 금지"…뉴진스 복귀 발표에 르세라핌 팬덤 뿔났다

그룹 뉴진스가 어도어 복귀를 선언한 이후 하이브 내 걸그룹 르세라핌 팬덤의 불만이 고조되고 있다.



14일 오전 서울 용산 하이브 사옥 앞에는 르세라핌 팬들이 보낸 트럭이 등장했다. 트럭 전광판에는 "억지 사과쇼·억지 화해쇼 절대 금지", "하이브는 르세라핌과 뉴진스를 반드시 분리하라" 등의 문구가 반복 재생됐다.



이는 뉴진스가 12일 멤버 전원이 어도어 복귀 의사를 밝힌 이후, 르세라핌 팬덤이 공식적인 사과를 요구하는 등 불만을 제기한 것으로 풀이된다. 앞서 어도어와 뉴진스 멤버들의 분쟁 과정에서 르세라핌을 비롯한 하이브 내 걸그룹들에 대한 루머가 증폭된 바 있다.



트럭 시위가 벌어진 같은 날 오후, 르세라핌 소속사 쏘스뮤직도 강경한 공식 입장을 발표했다. 쏘스뮤직은 최근 르세라핌을 향한 악의적 비난·조롱·허위사실 유포 게시물이 급증했다며 강력한 법적 조치를 예고했다.



소속사는 "아티스트에 대한 모욕·명예훼손은 형사 처벌 대상이며, 익명 게시물도 예외가 없다"고 강조했다. 또 "정확하지 않은 사실이나 소문을 사실처럼 기재해 명예를 훼손하는 행위는 엄연한 불법"이라면서 "수사 중 피의자들에 대해 어떠한 경우에도 합의나 선처 없이 끝까지 책임을 묻겠다. 정기·비정기적으로 고소를 계속 진행 중이며, 관련 법적 대응 현황은 추후 안내하겠다"고 밝혔다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)