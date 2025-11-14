정부, '독도 부당 주장' 일본 전시관 확장에 "강력 항의, 폐쇄 촉구"

▲ 도쿄 히비야공원 내 시세이가이칸(시정회관) 지하 1층에 들어선 영토주권 전시관. 이곳에는 일본이 다케시마라는 이름으로 영토주권을 주장하는 독도 외에 쿠릴 4개섬(일본명 북방영토), 센카쿠 열도(중국명 댜오위타이) 등 3개 주제의 전시물이 게시돼 있다.

정부는 "일본 정부가 독도에 대한 부당한 주장을 위해 도쿄 내 '영토주권전시관'의 확장 공간을 추가 개관한 데 대해 강력히 항의하며, 폐쇄할 것을 다시 한번 촉구한다"고 밝혔습니다.외교부는 오늘(14일) 대변인 명의 성명을 내고 "2018년 해당 전시관 개관 이래 정부가 폐쇄를 지속 촉구해 왔음에도 불구하고 일본 정부가 해당 전시관의 확장 공간을 추가 개관한 데 대해 강한 유감을 표명한다"고 밝혔습니다.그러면서 "역사적·지리적·국제법적으로 명백히 우리 고유의 영토인 독도에 대한 부당한 주장을 반복하는 것은 미래지향적 한일관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 깨달아야 할 것"이라고 강조했습니다.독도와 센카쿠 열도, 쿠릴열도 남단 4개 섬인 '북방영토' 등을 자국 영토라고 주장하는 영토주권전시관은 2018년 처음 문을 열고 확장 이전과 리모델링을 거듭해왔습니다.외교부는 오늘 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 초치해 항의했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)