구두개입·팩트시트 효과…외인 2조 투매에도 환율 10.7원 하락

이호건 기자
작성 2025.11.14 16:12 조회수
구두개입·팩트시트 효과…외인 2조 투매에도 환율 10.7원 하락
▲ 14일 서울역 대합실의 TV 화면에 한미 팩트시트 최종 합의 발표 관련 뉴스가 방송되고 있다.

원/달러 환율은 외환당국의 구두개입성 발언과 한미 관세 협상 결과물인 '팩트시트' 발표로 큰 폭으로 하락했습니다.

오늘(14일) 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가는 전거래일보다 10.7원 내린 1,457.0원을 기록했습니다.

환율은 전날보다 4.2원 오른 1,471.9원에서 출발해 1,474.9원으로 뛰어올랐지만 이후 구윤철 부총리가 "환율 안정화 방안을 마련할 예정"이라며 구두개입성 발언을 하자 곧바로 1,450원대 중반까지 떨어졌습니다.

이후 공개된 한미 팩트시트에 '외환시장 안정' 항목이 별도로 담겼다는 점이 알려지면서 환율은 1,452.0원까지 떨어지기도 했습니다.

장중 변동폭은 22.9원으로 지난 5월 2일 34.7원 이후 가장 컸습니다.

외국인 투자자들이 국내 유가증권시장에서 2조 3천473억 원이나 순매도했는데도 환율 하락세는 유지됐습니다.

주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.38% 내린 99.176을 나타냈습니다.

오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 942.8원이었습니다.

전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 4.41원 하락했습니다.

엔/달러 환율은 0.25% 내린 154.550엔이었습니다.

(사진=연합뉴스)
