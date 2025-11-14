"브레이크 아닌 '가속 페달' 밟았다"…내부 블랙박스 확보

<앵커>



어제(13일) 경기도 부천시의 한 전통시장에서 1톤 트럭이 시장 한복판으로 갑자기 돌진해 2명이 숨지고 19명이 다치는 큰 사고가 있었습니다. 운전자는 급발진을 주장했는데요. 경찰이 차량 블랙박스를 확보해서 분석한 결과 트럭 운전자 60대 남성이 사고 당시에 가속 페달을 밟은 사실을 확인했습니다.



박재연 기자가 취재했습니다.



<기자>



경기 부천시의 한 전통시장.



시장 거리 초입에 주차된 1톤 트럭에 운전자가 다가갑니다.



트럭이 앞뒤로 조금씩 움직이고 후진을 하더니, 갑자기 시장 안으로 빠르게 돌진합니다.



트럭은 보행보조기를 밀고 가던 고령자를 치고도 멈추지 않았고, 130미터가량을 돌진하며 시장에 있던 상인과 시민들을 들이받았습니다.



[김경미/시장 상인 : 건물 무너지는 소리가 났고요. 순식간에 차가 돌진해 오더니 여기를 친 거예요. 막 사람 비명 소리도 엄청 크게 들렸고요.]



어제 오전 10시 55분쯤 경기 부천의 한 전통시장에서 67살 김 모 씨가 몰던 1톤 트럭이 급가속하는 돌진 사고가 났습니다.



[이영미/시장 상인 : 확 지나가 버리더라고. 저 차에 치이면 누구든지 못 살아요. 죽지 못 살아 그랬는데….]



이 사고로 60대와 70대 여성 2명이 숨졌고, 19명이 크고 작은 부상을 입어 병원에서 치료를 받았습니다.



상점 안으로 급히 몸을 피해 가까스로 화를 면한 사람들도 있었습니다.



경찰은 차량 내부 블랙박스를 확보해 사고 당시 운전자 김 씨가 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟은 사실을 확인했다고 밝혔습니다.



경찰은 운전자 김 씨에 대해 오늘 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 구속영장을 신청하고 도로교통공단과 국립과학수사연구원에 사고기록장치 정밀 분석을 의뢰했습니다.