뉴스

남욱 측 "대장동 추징 보전 해제" 요구…대책 필요

SBS 뉴스
작성 2025.11.14 17:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
대장동 개발 비리 관여자인 남욱 변호사 측이 최근 검찰에 '추징 보전돼 있는 재산 500억여 원에 대한 보전을 해제해달라'고 요청한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

남 씨 측은 '1심에서 이해충돌방지법 위반 혐의 무죄가 나왔고, 검찰이 항소를 포기했으니 이 혐의로 추징 보전 된 재산을 돌려달라'고 요청했습니다.

법조계에서는 원론적으로는 일단 남 씨 재산에 대한 추징 보전을 해제할 수밖에 없다는 분석이 나오는 가운데, 대장동 1심 선고 이후 민간업자의 추징 보전 해제 요구가 현실화된 만큼, 대책 마련이 필요한 것으로 보입니다.

---

지난해 비싼 집은 가격이 더 오르고 싼 집은 내리면서 상하위 10% 주택의 가격 차가 45배로 벌어졌습니다.

국가데이터처 주택통계에 따르면 자산가액 기준으로 상위 10% 주택의 평균 가격은 13억 4천만 원으로 약 9천만 원이 올랐지만, 하위 10%는 3천만 원으로 100만 원이 내렸습니다.

또 지난해 집을 한 채 이상 사들인 개인이 100만 명이 넘지만, 40대 이하 연령층에서는 3년 연속 주택 소유자가 줄었습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지