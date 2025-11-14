"경찰이 밝힌 범죄수익 184만 원…검찰 보완수사하니 7억 원"

▲ 서울서부지검

검찰이 대출을 불법 중개하며 수수료를 받아 챙긴 혐의로 40대 남성을 재판에 넘겼습니다.애초 경찰이 밝혀낸 불법 수수료 184만 원은 '보완수사'를 거쳐 7억 원까지 규모가 늘어났다고 검찰은 강조했습니다.서울서부지검 형사4부(송인호 부장검사)는 총 583명에게 100억 원 상당의 대출을 불법 중개한 혐의(대부업법 위반)로 40대 남성 A 씨를 그제(12일) 불구속기소 했다고 오늘 밝혔습니다.당초 A 씨를 수사한 경찰은 채무자 1명에게 대출 2천700만 원을 받게 해주고 중개료로 184만 원을 받은 혐의로 지난해 10월 검찰에 송치했습니다.하지만 검찰은 무등록 대부업자가 단 1명에게만 대출을 중개했을 리는 없다는 판단에, A 씨의 계좌 1년 6개월 치를 분석했습니다.그 결과 무려 500명이 넘는 사람에게 692회에 걸쳐 특정 요율에 따라 계산된 금액을 반복적으로 입금받은 사실을 포착해 범행 전모를 밝혔습니다.검찰은 A 씨가 받은 수수료 7억 원 중 최종 취득한 범죄수익을 2억 8천만 원으로 산정하고 범죄수익 박탈을 추진하겠다고 말했습니다.또 금융 취약계층을 상대로 부당 이득을 취하는 민생 침해 사범은 엄단하겠다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)