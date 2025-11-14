이 대통령, 다음 주 아프리카·중동 4국 순방…올해 다자외교 마무리

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 남아프리카공화국에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 오는 17∼26일 아프리카·중동 순방길에 오릅니다.위성락 국가안보실장은 오늘(14일) 브리핑에서 이 같은 일정을 발표했습니다.우선 이 대통령은 17∼19일 아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문하는 데 이어 19∼21일 이집트를 공식 방문할 예정입니다.21∼23일 남아공 G20 정상회의에 참석한 뒤 24∼25일 튀르키예를 국빈 방문하는 순서로 7박 10일간의 정상외교 일정을 소화합니다.이 대통령은 UAE에서는 정상회담을 갖고 양국 간 인공지능(AI)·방위산업 등 협력을 위한 양해각서(MOU)도 체결합니다.양국 경제인 간 협력 방안을 논의하는 비즈니스 라운드테이블 행사도 참석할 예정입니다.위 실장은 "새 정부 출범 후 첫 중동 국가 방문을 통해 기존의 국방·원전·에너지를 넘어 첨단기술·보건의료·문화예술 등으로 양국 관계를 더 강화할 것"이라고 설명했습니다.이집트에서도 정상회담과 카이로대학 연설 등 일정이 계획돼 있는데, 이 대통령은 카이로대 연설을 통해 한국 정부의 대(對)중동 구상을 밝힐 예정입니다.이 대통령은 G20 정상회의에서는 이틀간 3개 세션에 참가해 ▲ 누구도 소외되지 않는 지속 가능한 성장을 위한 경제성장과 개발 지원 ▲ 재난 위험 경감과 기후변화 ▲ 모두를 위한 공정한 미래를 위한 혁신과 양질의 일자리 등을 논의합니다.이번 G20 정상회의는 앞선 6월 주요 7개국(G7) 정상회의, 8월 유엔총회, 10월 동남아시아국가연합(아세안) 정상회의와 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의로 이어진 올해의 다자외교 여정을 마무리하는 자리라고 위 실장은 설명했습니다.(사진=연합뉴스)