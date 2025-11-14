130미터 돌진·21명 사상…트럭 운전자 구속영장 신청

<앵커>



어제(13일) 부천의 시장에서 대규모 인명피해를 낸 60대 트럭운전자에 대해서 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 1톤 트럭이 시장 안으로 돌진하면서 생긴 인명피해는 2명 사망, 19명 부상으로 집계됐습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



경기 부천시의 한 전통시장.



시장 거리 초입에 주차된 1톤 트럭에 운전자가 다가갑니다.



트럭이 앞뒤로 조금씩 움직이고 후진을 하더니, 갑자기 시장 안으로 빠르게 돌진합니다.



트럭은 보행보조기를 밀고 가던 고령자를 치고도 멈추지 않았고, 130미터가량을 돌진하며 시장에 있던 상인과 시민들을 들이받았습니다.



[김경미/시장 상인 : 건물 무너지는 소리가 났고요. 순식간에 차가 돌진해 오더니 여기를 친 거예요. 막 사람 비명 소리도 엄청 크게 들렸고요.]



어제 오전 10시 55분쯤 경기 부천의 한 전통시장에서 67살 김 모 씨가 몰던 1톤 트럭이 급가속하는 돌진 사고가 났습니다.



[이영미/시장 상인 : 확 지나가 버리더라고. 저 차에 치이면 누구든지 못살아요. 죽지 못 살아 그랬는데….]



이 사고로 60대와 70대 여성 2명이 숨졌고, 19명이 크고 작은 부상을 입어 병원에서 치료를 받았습니다.



상점 안으로 급히 몸을 피해 가까스로 화를 면한 사람들도 있었습니다.



경찰은 운전자 김 씨에 대해 오늘 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 구속영장을 신청했습니다.



경찰은 김 씨가 페달을 잘못 조작한 걸로 보고 도로교통공단과 국립과학수사연구원에 사고기록장치 분석을 의뢰해 정확한 사고 원인을 조사할 예정입니다.



김 씨는 뇌혈관 질환인 '모야모야병' 등을 앓고 있는 걸로 파악됐는데, 이번 사고와의 연관성은 높지 않다는 게 경찰 판단입니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 박나영, VJ : 노재민)