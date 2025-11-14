[자막뉴스] "감히 레드라인 건드려?"…"정면 공격 불사할 것" 긴장 고조

중국 외교부가 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 타이완 개입' 발언을 문제 삼으며 주중 일본대사를 초치했습니다.



중국 외교부는 오늘(14일) "전날 가나스기 겐지 주중 일본대사를 초치해 다카이치 총리의 중국 관련 잘못된 언행에 관해 엄중하게 항의했다"고 밝혔습니다.



중국 외교 당국의 초치에는 약속하고 만나는 방식과 그냥 불러서 만나는 방식이 있는데, 이번엔 더 항의 수위가 높은 불러 만나는 방식으로 초치했습니다.



중국 외교부가 초치를 발표한 시각은 오늘 새벽 3시쯤, 중국 매체는 심야에 이 초치가 이뤄졌다고 설명했습니다.



중국 측은 다카이치 총리가 최근 타이완해협 유사시 일본의 무력 개입을 시사하는 발언을 한 데 대해 "극도로 나쁘다"며 "여러 번 항의했는데도 뉘우칠 생각이 없고 잘못된 발언을 철회하기도 거부했다"고 비판했습니다.



그러면서 "타이완 문제는 중국의 핵심 이익 중 핵심"이라면서 "손대서는 안 되는 레드라인이자 한계선"이라고 경고했습니다.



과거 중일 전쟁의 역사까지 거론하며 위협했는데, "80년 전 14년의 혈전을 거쳐 일본 침략자를 물리쳤다"며 "감히 중국 통일 대업에 간섭하려 하면 반드시 정면 공격할 것"이라고 목소리 높였습니다.



앞서 다카이치 총리는 지난 7일 중의원에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '타이완 유사시' 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립 위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔습니다.



이 발언에 중국이 격렬하게 반발하면서 파장이 일고 있지만, 다카이치 총리는 발언을 철회할 생각이 없다고 선을 그었습니다.



