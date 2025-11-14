뉴스

이재용 회장, 장남 이지호 해군 소위 임관식 참석할 듯

이재용 회장, 장남 이지호 해군 소위 임관식 참석할 듯
▲ 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨 등이 23일 오전 경남 창원시 진해구 해군사관학교 웅포 강당에서 열린 '제139기 해군 사관후보생 입교식'에서 선서하고 있다.

이재용 삼성전자 회장이 장남 이지호(24)씨의 해군 장교 임관식에 참석할 예정입니다.

14일 재계에 따르면 이 회장은 오는 28일 경남 창원시 진해 해군사관학교에서 해군참모총장 주관으로 열리는 139기 해군 사관(장교) 후보생 수료·임관식에 참석할 것으로 알려졌습니다.

이 회장은 지난 9월 15일 열린 이 씨의 사관후보생 입영식에는 참석하지 않았습니다.

입영식에는 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장과 여동생 원주 씨가 동행한 것으로 전해졌습니다.

한편 이 씨는 139기 해군 학사사관후보생으로 입영해 11주간 장교 교육 훈련을 마치고 11월 28일 해군 소위로 임관합니다.

소위는 위관급 장교의 세 계급 가운데 맨 아래 계급입니다.

이 씨는 해군 통역장교로 임관할 것으로 알려졌습니다.

훈련기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함한 군 생활 기간은 총 39개월입니다.

2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있던 이 씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기해 재계에서는 '노블레스 오블리주 실천'이라는 평가가 나왔습니다.

(사진=연합뉴스)
