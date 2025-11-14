엑소 中 멤버 출신 크리스, 교도소 복역 중 사망설 확산…"공식 발표 無"

성범죄 혐의로 징역 13년 형을 선고받고 교도소에 복역 중인 그룹 엑소 중국 멤버 출신 우이판(35·크리스)이 사망했다는 내용의 소문이 현지 언론매체를 통해 확산되고 있다.



중화권 소식을 전하는 대만의 Mirror Media는 지난 13일 "중국 온라인을 중심으로 우이판이 사망했다는 소문이 빠르게 퍼지고 있다."면서 "그의 교도소 동기라고 소개한 남성이 등장해 '교도관들을 통해서 우이판의 갑작스러운 사망 소식을 들은 적이 있다. 지역 갱단원들로부터 범죄를 당해서 목숨을 잃었다는 소문이 있다'고 했다."고 보도했다.



우이판의 사망설이 돈 건 이번이 처음이 아니다. 지난 3월 캐나다 정부가 '올해 중국에서 캐나다 국적자 4명이 마약 밀매 혐의로 사형 당했다'고 공개 비판한 것과 관련해 일각에서는 캐나다 국적의 우이판이 사형을 당한 게 아니냐는 추측이 강하게 제기됐다. 하지만 우이판은 마약 밀매 혐의를 받은 적이 없기 때문에 캐나다 정부가 언급한 사람은 우이판이 아닐 것이라는 주장이 힘을 얻고 있다.



이밖에도 우이판이 "장기간 단식 투쟁을 하다가 목숨을 잃었다" 등 익명을 기반으로 한 갖가지 소문이 나돌고 있어 사망설의 진위는 전혀 확인되지 않고 있다.



앞서 우이판은 2012년 엑소의 멤버로 데뷔해 활동했으나 2년 뒤인 2014년 SM엔터테인먼트를 상대로 전속계약 효력 부존재 소송을 제기한 뒤 탈퇴하고 중국으로 건너가 배우와 가수로 활동했다. 하지만 2021년 걸그룹 멤버를 비롯한 24명의 피해자들이 우이판에게 피해를 입었다고 주장했고, 그는 성범죄 혐의로 재판을 받고 총 13년 징역형을 선고 받았다. 그는 징역을 마친 이후에 캐나다로 추방될 예정이다.



현재까지 중국 당국은 우이판의 신변 및 사망설에 대해 어떠한 공식 입장도 내놓지 않았다. 다만 국가 매체와 주류 언론은 "확인되지 않은 소문을 유포할 경우 법적 처벌을 받을 수 있다"는 경고성 보도만 반복하는 상황이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)