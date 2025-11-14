뉴스

조선신보 "북한, 내년 일본 아시안게임에 대규모 선수단 파견"

이호건 기자
작성 2025.11.14 11:47

▲ 재일본조선인체육연합회 상임이사회 개최

북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 북한이 내년 9월 19일 개막하는 2026년 아이치·나고야 하계 아시안게임에 대규모 선수단을 파견한다고 보도했습니다.

조선신보는 지난달 29일 재일본조선인체육연합회 제24기 제12차 상임이사회를 개최하고 '아시안게임 준비협의회'를 발족했다면서 이같이 밝혔습니다.

조선신보는 북한이 남녀 축구, 역도, 유도, 레슬링 등 종목에 걸쳐 대규모 선수단을 파견할 것으로 예견되고 있다고 전했습니다.

앞서 교도통신은 지난 9월 대회 조직위원회 관계자를 인용해 북한이 아이치·나고야 아시안게임에 축구 등 17개 종목에 선수 150여 명을 포함한 총 260∼270명의 선수단을 파견할 계획이라고 보도했습니다.

조선신보는 또, 지난 9월 일본 나고야에서 열린 참가국 선수단장 회의에 북한의 조선올림픽위원회 임원이 아닌 재일본조선인체육연합회 관계자가 북한 위임으로 참석했다고 전했습니다.

(사진=평양 조선신보, 연합뉴스)
이호건 기자
이호건 기자
    

