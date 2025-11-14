한미 "한국, 주한미군에 47조 원 규모 포괄적 지원 제공키로"

▲ 이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 관세·안보 협상 '조인트 팩트시트' 최종 합의를 발표하고 있다. 왼쪽부터 김용범 정책실장, 이 대통령, 위성락 국가안보실장, 이규연 홍보소통수석

한국 정부가 한국의 법적 요건에 부합하게 주한미군을 위해 330억 달러, 우리 돈으로 약 47조 원 규모의 포괄적 지원을 제공하기로 했다고 한미 양국 정부가 발표했습니다.양국은 오늘(14일) 한미 정상회담 '조인트 팩트시트'를 통해 이 같은 내용을 포함한 안보 분야 합의 사항을 발표했습니다.이는 지난달 29일 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령 간의 정상회담 합의 사항과 후속 협상 결과를 최종적으로 정리한 공식 문서입니다.팩트시트는 "한국이 2030년까지 미국산 군사 장비 구매에 250억 달러를 지출하기로 했다"고 밝혔습니다.이와 함께 "미국은 주한미군의 지속적인 주둔을 통해 대한민국 방위에 대한 자신의 확고한 공약을 강조했다"고 밝혔습니다.또 "미국은 핵을 포함한 모든 역량을 활용해 확장억제를 제공하겠다는 약속을 재확인했다"며 "양 정상은 핵협의그룹을 포함한 협의 메커니즘을 통해 협력을 강화하기로 약속했다"고 밝혔습니다.이와 함께 "이 대통령은 한국이 법적 요건에 따라 가능한 한 조속히 국방비를 GDP 대비 3.5%로 늘리겠다는 계획을 공유했고, 트럼프 대통령은 이를 환영했다"고 말했습니다.또 "두 정상은 전시작전통제권 전환을 위한 동맹 협력을 계속 이어가기로 약속했다"고 밝혔습니다.아울러 "미국의 지원을 바탕으로 한국은 북한에 대한 연합 재래식 방위에서 주도적 역할을 하기 위해 필요한 군사 능력을 강화하는 노력을 가속화하기로 약속했다"며 "여기에는 첨단 미국 무기 체계 도입과 고기술 무기 체계를 포함한 양국 간 방산 산업 협력 확대가 포함된다"고 설명했습니다.백악관은 "양국은 북한을 포함해 동맹에 대한 모든 역내의 위협에 대한 미국의 재래식 억제 태세를 강화할 것"이라며 "양측은 2006년 이래의 관련 양해를 확인한다"고 밝혔습니다.이는 주한미군 전략적 유연성과 관련해 2006년에 한미가 합의한 내용을 재확인한 것으로 보입니다.당시 발표된 한미 공동성명은 "한국은 동맹국으로서 미국의 세계 군사 전략 변화의 논리를 충분히 이해하고, 주한미군의 전략적 유연성의 필요성을 존중한다"는 내용이 담겼습니다.백악관은 이와 함께 "두 정상은 북한의 완전한 비핵화 및 한반도 평화와 안정에 대한 의지를 재확인하고, 2018년 싱가포르 북미 정상 공동성명을 이행하기 위해 협력할 것을 약속했다"고 밝혔습니다.이어 "두 정상은 대북 정책과 관련하여 긴밀히 공조하기로 합의하고, 북한이 의미 있는 대화로 복귀하고 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램 포기를 포함한 국제적 의무를 준수하기를 촉구했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)