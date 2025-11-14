뉴스

대장동 사건 항소 포기 "부적절" 48%·"적절" 29% [한국갤럽]

이호건 기자
작성 2025.11.14 11:35 조회수
대장동 사건 항소 포기 "부적절" 48%·"적절" 29% [한국갤럽]
▲ 대검찰청

검찰의 대장동 사건에 대한 항소 포기가 부적절하다고 보는 국민이 절반에 가깝다는 여론조사 결과가 나왔습니다.

한국갤럽이 지난 11∼13일 전국 만 18세 이상 1천3명을 대상으로 검찰의 대장동 사건 미항소에 대한 의견을 묻자 48%가 '적절하지 않다'고 답했습니다.

'적절하다'는 응답은 29%였고, 23%는 의견을 유보했습니다.

정치 성향별로 보면 보수층은 67%, 진보층은 34%가 각각 부적절하다고 답했습니다.

중도층에서는 부적절 의견이 48%, 적절 의견이 29%로 집계됐습니다.

중도층에서 부적절 쪽으로 기울고, 연령별로는 이재명 대통령과 더불어민주당 지지세가 강한 40대와 50대에서도 양론이 갈렸다고 한국갤럽은 설명했습니다.

40대에서는 항소 포기 부적절 응답이 42%, 적절 응답이 43%였습니다.

50대에서는 부적절 38%, 적절 45%였습니다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.

표본 오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p, 접촉률은 47.5%, 응답률은 11.5%입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
이호건 기자
이호건 기자페이지 바로가기
