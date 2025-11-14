환율 뛰자 수입 물가 9개월 만에 최대폭 상승…10월 1.9%↑

지난달 원/달러 환율이 2% 넘게 오르면서 수입 물가가 9개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.



한국은행이 오늘(14일) 발표한 수출입물가지수 통계에 따르면 올해 10월 기준 수입물가지수(원화 기준 잠정치·2020년 수준 100)는 138.17로, 9월(135.56)보다 1.9% 올랐습니다.



수입물가지수는 7월부터 넉 달 연속 올랐으며, 10월 상승 폭은 지난 1월(2.2%) 이후 9개월 만에 가장 컸습니다.



원재료는 원유 등 광산품(-0.9%)을 중심으로 0.6% 내렸습니다.



중간재는 컴퓨터·전자·광학기기(9.7%), 1차금속제품(5.7%) 등이 오르면서 3.8%나 뛰었습니다.



자본재와 소비재는 각각 1.3%, 1.7%씩 상승했습니다.



세부 품목 중에서는 암모니아(15.2%), 동정련품(10.3%), 기타귀금속정련품(15.7%), 인쇄회로기판(8.3%), 이차전지(4.7%)의 상승 폭이 컸습니다.



한은에 따르면 국제유가가 하락했지만 환율이 상승하면서 수입물가가 올랐습니다.



원/달러 환율은 올해 9월 평균 1,391.83원에서 10월 평균 1,423.36원으로 2.3% 상승했습니다.



같은 기간 국제유가는 두바이유 기준(월평균·배럴당) 70.01달러에서 65.00달러로 7.2% 하락했습니다.



이문희 한은 물가통계팀장은 이달 수출입 물가 전망과 관련해 "이달 들어 환율은 전월 대비 1.5% 정도 상승했고 두바이유 가격도 0.7% 정도 오른 상황"이라며 "이런 상승 요인이 있지만 국내외 여건 불확실성이 있어 좀 더 지켜볼 필요가 있다"고 말했습니다.



10월 수출물가지수(원화 기준)는 9월(129.37)보다 4.1% 오른 134.72로 집계됐습니다.



역시 넉 달 연속 오름세로, 이달 수출물가지수 상승률은 지난해 4월(4.4%) 이후 1년 6개월 만에 가장 컸습니다.



품목별로 농림수산품이 2.8% 올랐고, 공산품도 컴퓨터·전자·광학기기(10.5%), 1차금속제품(4.9%) 등을 중심으로 4.1% 상승했습니다.



세부 품목 중에는 D램(20.1%), 플래시메모리(41.2%)가 큰 폭으로 올랐습니다.



인공지능(AI) 서버 투자 확대 등 영향으로 공급 대비 초과수요가 발생한 영향입니다.



아울러 은괴(18.8%), 동정련품(9.9%) 등도 증가 폭이 컸습니다.



10월 무역지수(달러 기준)는 수입물량지수(116.78)가 전년 동월 대비 1.0% 올랐고, 수입금액지수(136.66)는 2.4% 내렸습니다.



수출은 물량지수(117.79)와 금액지수(133.19)가 각각 1.0%, 0.5%씩 하락했습니다.



순상품교역조건지수(96.62)는 작년 동월 대비 3.9% 올라 28개월 연속 상승세를 유지했습니다.



수출가격(+0.5%)이 오른 반면 수입가격(-3.3%)은 하락한 결과입니다.



순상품교역조건지수는 수출상품 한 단위 가격과 수입 상품 한 단위 가격의 비율로, 우리나라가 한 단위 수출로 얼마나 많은 양의 상품을 수입할 수 있는지 가늠할 수 있는 지표다.



소득교역조건지수(113.81)는 수출물량지수(-1.0%)가 하락했으나 순상품교역조건지수(3.9%)가 올라 1년 전보다 2.9% 상승했습니다.