이 대통령 지지율 59%…지난주보다 4%p 하락

▲ 이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령의 국정 지지율이 일주일 새 4% 포인트 하락해 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.한국갤럽이 지난 11∼13일 전국 만 18세 이상 1천3명을 대상으로 실시한 여론조사에서 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자의 59%가 '잘하고 있다'고 답했습니다.'잘못하고 있다'는 응답은 32%였습니다.이 대통령 직무 수행 긍정 평가는 지난주 63%를 기록했다가 한 주 새 다시 50%대로 내려왔습니다.긍정 평가자는 '외교'가 30%, '경제·민생' 14%, '전반적으로 잘한다' 7%, 'APEC 성과' 5% 등으로 사유로 들었습니다.직무 수행 부정 평가자는 그 이유로 '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 15%, '경제·민생' 10%, '친중 정책·중국인 무비자 입국', '대장동 사건·검찰 항소 포기 압박' 6% 등을 꼽았습니다.한국갤럽은 "지난주와 비교해 긍정 평가 이유는 거의 변함없으나, 부정 평가 이유에서 '대장동 사건' 언급이 새로이 포함됐다"며 "더불어민주당이 추진하려던 재판중지법의 여진이 가시지 않은 상태에서 과거 대통령 관련 사건에 대한 검찰의 미항소 과정이 논란된 탓으로 보인다"고 설명했습니다.정당 지지도는 민주당 42%, 국민의힘 24%로 집계됐습니다.민주당 지지도는 지난주보다 2% p 올랐고, 국민의힘 지지도는 2% p 하락했습니다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% p, 접촉률은 47.5%, 응답률은 11.5%입니다.(사진=연합뉴스)