외환당국 "외환 불확실성 우려…국민연금·수출업체와 긴밀논의"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 시장상황점검회의를 주재하고 있다.

이미지 확대하기

금융·통화당국 수장들이 외환시장 불확실성 확대에 우려를 드러내면서 가용수단을 적극적으로 활용하겠다는 입장을 밝혔습니다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이창용 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장과 시장상황점검회의를 개최하고 금융시장 동향을 점검했습니다.기재부에 따르면 참석자들은 "국내 주식시장은 단기 변동성은 있으나 전반적으로 안정된 모습이며, 채권시장은 향후 금리흐름에 대한 시장의 기대변화 등으로 국채금리가 상승했지만 내년 세계국채지수 편입 등을 고려할 때 국채 수요기반은 견조하다"고 평가했습니다.다만 외환시장과 관련해 "거주자들의 해외투자 확대 등으로 원/달러 환율이 한때 1,470원을 상회하는 등 불확실성이 확대되고 있는 상황"이라고 우려를 드러내면서 "구조적인 외환수급 개선이 필요하다"고 의견을 모았습니다.그러면서 "해외투자에 따른 외환수급 불균형이 지속되는 경우, 시장참가자들의 원화 약세 기대가 고착화되면서 환율의 하방경직성에 중대한 영향을 미칠 수 있다"며 "가용수단을 적극 활용해 대처할 필요성이 있다"고 밝혔습니다.이와 함께 외환·금융당국은 국민경제와 금융·외환시장의 안정을 위해 환율상승 원인을 면밀히 분석하고, 국민연금과 수출업체 등 주요 수급주체들과 긴밀히 논의해 환율 안정 방안을 마련할 예정이라고 기재부는 전했습니다.(사진=기획재정부 제공, 연합뉴스)