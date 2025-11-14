유해란, LPGA 투어 안니카 드리븐 1R 6언더파 단독 선두

▲ 유해란

유해란이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 더 안니카 드리븐(총상금 325만 달러) 첫날 단독 선두로 나서며 시즌 2승 도전장을 내밀었습니다.유해란은 14일(한국 시간) 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70 · 6천349야드)에서 열린 대회 1라운드에서 버디 7개와 보기 하나를 묶어 6언더파 64타를 쳤습니다.그는 2위 그레이스 김(호주 · 5언더파 65타)에게 한 타 차로 앞선 단독 선두로 출발했습니다.2023년 LPGA 투어 신인왕인 유해란은 데뷔 시즌부터 올해까지 매년 1승씩 올려 통산 3승을 거두었습니다.올해는 5월 블랙 데저트 챔피언십에서 정상에 올랐던 유해란은 6개월 만에 우승을 노려볼 만한 기회를 맞이했습니다.지난 시즌 LPGA 투어에서 1승을 포함해 13차례나 톱10 성적을 냈던 유해란은 올해는 우승을 포함해 3차례 톱10을 기록해 다소 주춤합니다.CME 글로브 포인트 순위도 지난해 2위에서 올해 현재 24위로 떨어져 있습니다.이날 10번 홀에서 경기를 시작한 유해란은 12번 홀(파3) 버디를 시작으로 전반에 2타를 줄였고, 후반엔 4번 홀(파4)부터 7번 홀(파5)까지 4개 홀 연속 버디 행진으로 선두 자리를 꿰찼습니다.그는 페어웨이를 모두 지켜내고 그린은 3차례만 놓치는 안정적인 샷 감각을 뽐냈고, 퍼트는 28개를 기록했습니다.올해 메이저 대회 에비앙 챔피언십 우승자 그레이스 김은 유해란을 한 타 차로 뒤쫓아 마찬가지로 시즌 2승을 향해 시동을 걸었고, 제니퍼 컵초(미국)가 3위(4언더파 66타)에 자리했습니다.이소미는 3언더파 67타로 사이고 마오(일본) 등과 공동 4위 그룹을 형성했습니다.지난주 토토 저팬 클래식에서 LPGA 투어 데뷔 이후 첫 톱10(공동 10위)에 든 윤이나는 최혜진, 이미향, 신지은 등과 공동 18위(1언더파 69타)로 1라운드를 마쳤습니다.전인지와 김아림은 공동 40위(이븐파 70타), 양희영과 임진희는 공동 54위(1오버파 71타)에 올랐습니다.지난해 이 대회 우승자인 세계 랭킹 2위 넬리 코르다(미국)도 공동 54위로 대회를 시작했습니다.초청 선수로 출전한 도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프는 13오버파 83타라는 스코어로 108명의 출전 선수 중 최하위에 그쳤습니다.아직 아마추어 선수인 카이 트럼프는 이날 버디 없이 보기 9개와 더블 보기 2개를 기록했습니다.카이 트럼프는 "예상보다 훨씬 긴장했지만, 좋은 샷을 많이 쳤다고 생각합니다. 잘못된 지점에 간 것도 많았습니다"면서 "LPGA 대회가 처음인데 이제 좀 익숙해진 것 같습니다. 많은 것을 배웠고, 멋진 경험이었습니다"라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)