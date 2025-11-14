습하고 덥고 소똥에 야생 개까지 한데 어우러진 29박 30일 대환장 해외봉사 솔직 리뷰합니다.

3기 서울시 청년해외봉사단이 라오스와 우즈베키스탄에서 봉사활동을 펼쳤습니다.

125명의 서울시 청년들이 유난히 무더웠던 지난여름 한 달 동안 라오스 비엔티안과 우즈베키스탄 타슈켄트 지역에서 활동했는데요.

어린이들의 교육 시설을 정비하고 마을 놀이터를 정비하는 등 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 펼쳤습니다.

비디오머그팀이 한 달 동안 봉사활동을 하고 돌아온 청년들을 만났습니다.

현지에서 어떤 봉사 활동을 했는지, 또 이번 기회를 통해 어떤 것을 배워 왔는지 직접 물어봤습니다.



