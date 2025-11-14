뉴스

습하고 덥고 소똥에 야생 개까지 한데 어우러진 29박 30일 대환장 해외봉사 솔직 리뷰합니다.

소환욱 기자
작성 2025.11.14
3기 서울시 청년해외봉사단이 라오스와 우즈베키스탄에서 봉사활동을 펼쳤습니다.
125명의 서울시 청년들이 유난히 무더웠던 지난여름 한 달 동안 라오스 비엔티안과 우즈베키스탄 타슈켄트 지역에서 활동했는데요.
어린이들의 교육 시설을 정비하고 마을 놀이터를 정비하는 등 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 펼쳤습니다.
비디오머그팀이 한 달 동안 봉사활동을 하고 돌아온 청년들을 만났습니다.
현지에서 어떤 봉사 활동을 했는지, 또 이번 기회를 통해 어떤 것을 배워 왔는지 직접 물어봤습니다.

(영상취재: 강동철 / 취재: 소환욱 / PD: 김인선 / 편집: 정용희 / 구성: 이세미 / 마케팅: 조예지 / 디자인: 서현중, 이희문 / 제작: 디지털뉴스제작부 / 제작지원: 서울시)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
소환욱 기자 사진
소환욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지