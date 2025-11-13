트럼프 "셧다운 손실 1.5조$…민주, 시선돌리려 엡스타인 꺼내"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 12일 미국 역사상 최장 기록을 연일 갈아치우고 있는 셧다운(연방정부 일부 업무 정지) 사태의 책임을 야당인 민주당에 돌리면서 이로 인해 1조 5천억 달러(약 2천200조 원)의 국가적 손실이 발생했다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "민주당은 최근 악의적으로 국가를 폐쇄하는 위험한 행동으로 우리나라에 1조 5천억 달러의 손실을 입혔다"며 "그들은 정당한 대가를 치러야 한다"고 적었습니다.그는 특히 이날 미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들이 공개한 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인의 이메일과 관련해선 "민주당은 셧다운과 매우 많은 문제에서 얼마나 형편없이 대처했는지에 대해 시선을 돌리기 위해 무슨 짓이든 하려 하기 때문에 엡스타인 사기극을 다시 꺼내 들고 있다"고 지적했습니다.이어 "아주 나쁘거나 멍청한 공화당원만이 그 함정에 빠질 것"이라고 덧붙였습니다.이날 공개된 엡스타인 메일엔 트럼프 대통령이 엡스타인의 범행에 대해 알고 있었고, 2011년 이전 엡스타인 자택에서 피해 여성과 시간을 보냈다는 등의 엡스타인 주장이 적시됐습니다.트럼프 대통령은 "엡스타인이나 다른 어떤 것으로도 시선을 돌리려 해서는 안 된다"며 "관련된 공화당원은 오직 국가를 재개하고 민주당이 초래한 막대한 피해를 복구하는 데 전념해야 한다"고 말했습니다.