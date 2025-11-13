'수능 한파' 없어…큰 일교차·미세먼지 '주의'

<앵커>



수능날인 오늘(13일) 아침은 그렇게 춥지는 않지만 낮에는 기온이 상당히 따뜻해진다고 하니까 특히 수험생들은 컨디션 관리에 유의하셔야겠습니다.



박세림 캐스터가 오늘 날씨 전해드립니다.



<기상캐스터>



수능일인 오늘은 큰 추위는 없겠지만 일교차가 크게 벌어지니까요.



수험생분들은 얇은 옷을 겹겹이 입어 체온조절 잘해주셔야겠습니다.



현재 서울이 6.8도로 고사장에 가는 길은 쌀쌀한데요.



3교시가 시작되는 한낮에는 16도까지 오르며 온화하겠습니다.



오늘 내륙을 중심으로 안개에 유의하셔야겠습니다.



현재 경기 남부 내륙과 충청, 호남과 경북 지역은 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 깔려 있는 곳이 있어 조금 일찍 이동하시는 편이 좋겠습니다.



한편 오전부터 중서부 지역으로 미세먼지가 유입되면서 서울을 비롯한 수도권과 강원 영서, 충남은 오전에서 낮 사이, 충북과 전북은 오후에, 경상권은 밤 한때 먼지 농도가 높게 나타나겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



다만 강원 영서 중북부 지역은 아침까지 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다.



현재 기온 보시면 대전이 3.6도로 시작하고요.



낮 기온 대전 18도 예상됩니다.



일요일 중서부 지역과 전북에 비가 다음 주 초에는 충남과 호남에 비나 눈이 내린 뒤 다음 주 초반에는 서울에도 영하권 추위가 찾아오겠습니다.



(박세림 기상캐스터)