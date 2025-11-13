1. 오늘 수능…수험생 55만여 명 7년 만에 최다



2026학년도 대학수학능력시험이 오늘(13일) 전국 1천300여 개 시험장에서 치러집니다. 올해 수험생은 55만여 명으로 7년 만에 가장 많습니다.



2. 노만석 사의…정성호 "항소 포기 지시 안 해"



노만석 검찰총장 대행이 대장동 1심 항소 포기 닷새 만에 전격 사의를 표명했습니다. 국회에 출석한 정성호 법무장관과 이진수 차관은 노 대행에게 항소 포기를 지시한 적 없다는 주장을 이어갔습니다.



3. 시신 1구 추가 수습…마지막 실종자 수색 총력



오늘 새벽 울산화력발전소 붕괴 사고 현장에서 숨진 작업자 1명이 추가로 수습됐습니다. 사망자는 6명으로 늘었고, 마지막 실종자 1명을 찾기 위한 수색 작업이 이어지고 있습니다.



4. '내란 선동' 황교안 구속영장…박성재 구속 기로



지난해 계엄 선포 당일 우원식 국회의장 등을 체포하라는 글을 자신의 SNS에 올린 혐의로 체포된 황교안 전 총리가 오늘 오후 구속 심사를 받습니다. 구속영장이 재청구된 박성재 전 법무부 장관도 오늘 구속 심사를 받습니다.