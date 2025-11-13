프랑스 하원, 마크롱 역점사업 연금 개혁 일시 중단

▲ 12일 연금 개혁 중단 논의중인 프랑스 하원

프랑스 하원이 현지시간 12일 에마뉘엘 마크롱 대통령의 역점 사업 중 하나였던 연금 개혁을 2027년 대선 이후로 미루기로 했습니다.하원은 이날 오후 정부가 제출한 연금 개혁 일시 중단안에 대한 표결에 나서 찬성 255표 대 반대 146표로 가결했습니다.이에 따라 2023년 9월 시행에 들어간 정년 연장을 골자로 한 새 연금 개혁은 차기 대선 후인 2028년 1월까지 유예됩니다.마크롱 대통령의 연금 개혁안은 정년을 기존 62세에서 2030년까지 점진적으로 64세로 연장하고, 연금을 100% 수령하기 위해 기여해야 하는 기간을 기존 42년에서 2027년까지 43년으로 늘렸습니다.당시 정부는 야당과 여론이 연금 개혁에 강하게 반대했음에도 의회 표결을 생략할 수 있는 헌법 특별 조항을 이용해 개혁안을 밀어붙였습니다.노조를 비롯해 좌파 야당들, 극우 국민연합(RN)은 연금 개혁이 시행에 들어갔음에도 정년을 62세로 환원하거나 오히려 60세로 낮춰야 한다며 계속해서 정부를 압박해 왔습니다.프랑스 정부가 어렵게 통과시켰던 연금 개혁을 시행 2년 만에 일시 중단하기로 한 건 내년도 예산안 통과를 위해 야권의 협조가 절대적으로 필요했기 때문입니다.마크롱 대통령의 측근인 세바스티앵 르코르뉘 총리는 지난달 10일 총리직에 재임명된 후 의회의 한 축인 사회당의 협조를 끌어내고자 연금 개혁 추진에서 일부 양보할 의사가 있음을 밝혔습니다.정부는 이날 오전 의회에 연금 개혁 잠정 보류안을 제출했고, 오후 표결에서 사회당, 녹색당 등 온건 좌파 진영과 극우 국민연합(RN)의 지지를 받았습니다.마크롱 대통령의 친정인 집권 여당 르네상스 소속 의원들은 차마 찬성표를 던질 수 없다며 기권했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)