건진법사 "김 여사, 거짓 진술 회유…진실하게 얘기하길"

작성 2025.11.13 00:34
<앵커>

건진법사 전성배 씨가 수사 과정에서 김건희 여사가 진술을 회유했다는 주장을 내놨습니다. 전 씨는 다른 사람에게 피해를 주지 않도록 김 여사가 진실을 얘기해주기를 바란다고 말했습니다.

<기자>

김건희 여사의 정치자금법 위반 혐의 등 사건 8번째 공판에 증인으로 나온 건진법사 전성배 씨는 김 여사 측의 거짓 진술 제안이 있었다고 폭로했습니다.

전 씨는 검찰 수사가 시작된 뒤 김 여사와의 통화에서 김 여사가 전 씨를 통해 통일교로부터 받은 샤넬백 등을 이야기하면서 "부정청탁은 받은 사람은 죄가 되지 않고 전달한 사람만 죄가 된다"며 "다른 사람들이 다치니 전달하지 않은 것으로 하자"고 말했다는 것입니다.

전 씨는 김 여사가 선물 전달에 관여한 유경옥 전 행정관과 자신의 처남을 언급하며 이렇게 말했다고 주장했습니다.

전 씨는 또 샤넬백에 대해 "유 전 행정관에게 다른 샤넬 제품으로 교환하도록 한 뒤 보관하다 잃어버렸다"고 수사기관에 진술한 부분도 김 여사 요청에 따른 것이었다고 증언했습니다.

김 여사 측이 수수 사실을 부인하는 그라프 목걸이에 대해서는 김 여사로부터 잘 받았다는 연락도 있었다며 "목걸이를 받은 당사자가 다른 사람들에게 피해를 끼치지 않게 진실하게 얘기해줬으면 한다"고 말했습니다.

이에 대해 김 여사 측은 전 씨가 유 전 행정관과 친분이 없고, 그동안 진술이 여러 차례 바뀐 점을 지적하며 증언의 신빙성이 낮다고 주장했습니다.

법정에서는 압수된 샤넬백과 그라프 목걸이 등 실물을 재판부가 직접 검증하는 절차도 진행됐습니다.

재판부는 일부 가방과 구두에는 사용 흔적이 있고, 목걸이 사용 흔적은 육안으로 확인할 수 없다고 밝혔습니다.

