노만석 총장 대행 사의…'항소 포기' 닷새 만

<앵커>



검찰이 대장동 개발비리 사건의 항소를 포기한 지 닷새 만에 노만석 검찰총장 권한대행이 전격 사의를 표명했습니다. 검찰 내부 반발과 쏟아지는 사퇴 목소리에 직을 더 이상 수행하기 어렵다고 판단한 것으로 보입니다.



한성희 기자가 보도합니다.



<기자>



노만석 검찰총장 대행은 대장동 사건 항소 포기 논란이 불거진 뒤 닷새 만인 어제(12일) 오후 사의를 표명했습니다.



지난 7월 심우정 전 검찰총장의 자진 사퇴로 직무대행을 맡은 지 4개월여 만입니다.



대검찰청은 "노 대행이 사의를 표명했다"며 "자세한 입장은 퇴임식 때 말씀드리겠다"고 밝혔습니다.



앞서 검찰은 대장동 개발비리 사건 항소 기한인 지난 7일 자정까지 항소장을 제출하지 않았습니다.



이후 수사와 공판팀 검사들이 상부의 외압이 있었다며 공개반발했고, 이튿날인 8일 노 대행은 "저의 책임하에 정진우 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정"이라고 밝혔습니다.



하지만 사표를 낸 정 지검장은 "중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 한다"는 입장을 내놔 노 대행 책임론이 가열됐습니다.



파장이 커지면서 일선 검사장들과 평검사들이 노 대행에게 항소 포기 경위 설명과 용퇴를 요구했고, 급기야 노 대행은 그제 하루 휴가를 내고 장고에 들어갔습니다.



노 대행은 어제 오전 예정대로 출근했지만 검찰 내부 구성원들의 사퇴 요구가 빗발치는 상황에서 총장 권한대행직 수행을 계속하기는 어렵다고 판단해 결국 사의를 표명한 것으로 전해졌습니다.



사의 표명 직후 노 대행은 차량을 타고 취재진을 피해 청사를 빠져나갔습니다.



노 대행의 사표가 수리되면 대검 기획조정부장이 '대행의 대행'을 맡게 되는데, 검찰 수뇌부 공백이 이어지면서 항소 포기 논란과 별개로 검찰 내부 혼란도 더 커질 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜란)