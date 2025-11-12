영국 총리 취임 16개월만에 '사퇴론'…노동당 지도부 혼란

▲ 키어 스타머 영국 총리

지난해 7월 취임한 키어 스타머 영국 총리가 집권 노동당 내에서 사퇴론에 휩싸였습니다.현지시간 12일 BBC 방송 등 영국 매체들에 따르면 스타머 총리의 측근들은 노동당 하원의원 사이에서 오는 26일 예산안 발표 이후 당 대표를 교체하려는 움직임이 있다고 우려하고 있습니다.의원내각제인 영국에선 집권당 대표가 총리를 맡기에 사실상 총리를 바꾸려는 시도가 됩니다.노동당 규정에 따르면 당 소속 하원의원의 20%가 찬성하면 새 당 대표 선출을 위한 경선을 치를 수 있습니다.현재 노동당 소속 하원의원은 405명이므로 81명 이상이 모이면 새 대표 후보를 내세워 당권에 도전할 수 있습니다.스타머 총리에 도전할 만한 후보로 거론되는 인물은 웨스 스트리팅 보건복지부 장관과 샤바나 마무드 내무장관, 브리짓 필립슨 교육장관 등입니다.일간 가디언은 당 고위 관계자들을 인용해 오는 26일 예산안에 대한 반응이 좋지 않고 스타머 총리가 물러서지 않으면 집단행동에 나설 만한 하원의원 50명이 스트리팅 장관 뒤에 있다고 전했습니다.일간 더타임스도 당내 의원들을 인용해 누가 차기 경선 주자로 나서든 얼마 전 부총리 겸 노동당 부대표직에서 물러난 앤절라 레일라 하원의원이 '킹메이커' 역할을 할 수 있다고 보도했습니다.스타머 총리는 그동안 아동, 노인, 장애인 등 취약계층 복지를 삭감하는 정책을 잇달아 내놨다가 당내에서 중도좌파 정당의 색깔을 잃었다는 거센 반발을 샀습니다.이런 정책은 대부분 철회됐지만, 지도부가 길을 잃고 정책 방향을 제시하지 못한다는 비판은 이어졌습니다.여기에 지지율 급락으로 다음 총선 승리는커녕 내년 5월 지방선거에서도 참패할 것이라는 불안도 커졌습니다.경제 성장 둔화, 공공재정 구멍 우려 속에 예산안에서 근로자 증세를 발표해 지난해 7월 총선 공약까지 깨면 지지율은 돌이킬 수 없게 될 것이라는 위기감이 큽니다.한 장·차관급 인사는 BBC에 "총리가 미움을 사고 있다. 제러미 코빈 (전 당 대표) 때보다도 나쁘다"며 "내년 5월(지방선거)까지도 유지 가능성이 있는지 모르겠다"고 말했습니다.스타머 총리 측은 단속에 나섰습니다.총리 '측근'들은 지난 11일 주요 매체들에 "총리가 이미 노동당 의원들과 접촉하면서 지도부 교체 시도에 맞서 싸우고 있으며 이같은 시도는 영국의 금융시장 입지와 외교 관계를 흔들어 놓을 것이라고 장·차관들에게 경고했다"고 말했습니다.차기 후보로 거론된 스트리팅 장관은 12일 오전 BBC 인터뷰에서 스타머 총리에게 도전할 것이라는 소문에 대해 "자멸적인 헛소리"라면서 "우리 총리에게 그런 일을 할 상황이 전혀 아니다"라고 일축했습니다.그러면서 "나는 어떤 어리석은 브리핑 담당자가 간밤에 (언론에) 말한 어떤 것도 하지 않고 있다"며 총리실 문화에 '독성'이 있다고 덧붙였습니다.총리실에서 언론에 본인을 도전자로 잘못 지목했다고 비판한 셈입니다.스트리팅 장관의 반박 이후 스타머 총리가 리더십에 취약한 상태임을 측근들이 자인한 꼴이라는 지적이 나오고 있습니다.한 장·차관급 인사는 파이낸셜타임스에 "(브리핑은) 미친 짓"이라고 비판했고, 한 노동당 인사는 더타임스에 "그들이 의원 사이에서 스트리팅 장관의 인기를 높이는, 불가능한 일까지 해냈다"고 비꼬았습니다.내부 혼란은 차치하고 근본적인 문제는 스타머 총리의 인기가 바닥으로 떨어졌다는 사실이라는 지적도 나옵니다.BBC는 "장기적 원인은 이 정부가 대단히 인기가 없다는 것"이라며 "잇단 여론 조사에서 그런 현실은 드러나며 노동당 의원들은 똑같은 여론조사 결과를 보고 지역구에서 실제로 이를 체감한다"고 지적했습니다.원내 3당 자유민주당의 데이지 쿠퍼 부대표는 집권당 지도부의 혼란이 경제에 해를 끼치고 있다며 "예산안 발표까지 2주 남았는데 이런 종류의 이야기는 국내외 시장과 투자자에 해롭다"고 비판했습니다.이날 오전 장에서 영국 국채 10년물 금리는 4.43%로 0.04%p 올랐고 파운드화는 파운드당 1.31달러로 0.2% 떨어졌습니다.(사진=게티이미지코리아)