프로농구 SK, 홍콩 이스턴 잡고 EASL 첫 승…워니 34점

▲ 자밀 워니

프로농구 서울 SK가 동아시아 지역 클럽대항전인 동아시아슈퍼리그(EASL)에서 첫 승을 거뒀습니다.SK는 오늘(12일) 서울 잠실학생체육관에서 열린 2025-2026 EASL 조별리그 A조 2차전에서 홍콩 이스턴을 94대 87로 제압했습니다.2024-2025시즌 한국 프로농구 챔피언결정전 준우승팀으로 이번 EASL에 참가한 SK는 지난달 22일 일본 우쓰노미야 브렉스와의 1차전에서 패한 뒤 이날 첫 승을 따내며 조 3위에 자리했습니다.홍콩 이스턴은 첫 경기에서 져 최하위에 그쳤습니다.1쿼터에서 팽팽한 승부를 펼친 SK는 2쿼터 초반 이민서와 알빈 톨렌티노의 3점 슛으로 분위기를 끌어올렸고, 자밀 워니가 버저비터 2점 슛을 넣으며 전반을 53대 39 리드로 마무리했습니다.3쿼터에서도 워니의 활약에 힘입어 76대 65로 11점 차 리드를 잡았고, 무난하게 승리를 챙겼습니다.워니가 34점 7리바운드 6어시스트로 승리의 일등공신이 됐습니다.이민서가 20점, 안영준이 13점으로 힘을 보탰습니다.홍콩 이스턴에서는 도미닉 길버트가 23점, 제닝 렁이 21점으로 분전했습니다.이번 EASL에는 지난 시즌 KBL 우승팀 창원 LG와 준우승팀 SK를 비롯해 7개국 12개 팀이 참가했습니다.12개 팀이 3개 조로 나눠 각 조 1·2위 팀이 '라운드 오브 식스'에 진출해 우승팀을 가립니다.SK는 다음 달 17일 안방에서 우쓰노미야와 조별리그 3차전을 치르며, C조에 속한 LG는 2연패를 당한 가운데 19일 뉴타이베이 킹스(타이완)와 원정 3차전에 나섭니다.(사진=EASL 제공, 연합뉴스)