"로또 당첨번호 알려줄게" 수억 원 받아 챙긴 일당 송치

▲ 경기 시흥경찰서 전경

로또 당첨번호 예측 사이트를 개설해 피해자들로부터 수억 원을 가로챈 일당이 검찰에 넘겨졌습니다.경기 시흥경찰서는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기 혐의로 A씨 등 30대 남성 2명을 지난달 29일 검찰에 구속 송치했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.경찰은 이들의 공범 4명도 함께 불구속 송치했습니다.A씨 등은 지난 4월부터 7월까지 로또 당첨번호 예측 사이트를 개설해 회원들을 모으는 방식으로 32명으로부터 약 7억 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다.이들은 정해진 기간 내 로또에 당첨되지 않으면 받은 돈을 돌려주겠다며 피해자들을 안심시킨 뒤 범죄 수익을 챙겼던 것으로 조사됐습니다.일부 피해자가 환불을 요구하자 A씨 등은 전 대표를 상대로 소송에 나서 돈을 돌려주겠다면서 소송 비용 명목으로 수백만 원을 받아 챙기기도 했던 것으로 파악됐습니다.경찰은 A씨 등의 여죄를 조사하는 한편 이들에게 추가 공범이 있는지도 들여다보고 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)