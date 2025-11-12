"항소 포기 정점에 이 대통령"…국힘, 장외투쟁 검토

<앵커>



항소 포기 논란에 국민의힘은 정부와 여당을 향한 공세의 고삐를 바짝 죄고 있습니다. 오늘(12일)은 국회에서 대규모 규탄대회를 열고 격한 발언을 쏟아냈습니다. 당내에서는 투쟁 동력을 이어가기 위해 '장외 투쟁' 카드도 검토되고 있습니다.



보도에 손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘 의원들과 당직자, 지지자들이 오늘 국회 본청 앞 계단에 모였습니다.



어제 대검찰청과 법무부를 항의 방문한 데 이어서 오늘은 국회에서 대규모 규탄대회를 연 겁니다.



국민의힘은 대장동 사건에 대한 검찰의 항소 포기 결정의 정점에 이재명 대통령이 있다며 직함을 생략한 채 목소리를 높였습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이 항소포기의 정점에는 이재명이 있습니다. 이 항소포기는 이재명을 위한, 정성호에 의한, 노만석의 항소포기인 것입니다, 여러분!]



검찰의 항소 포기로 대장동 일당의 범죄 수익 수천억 원대를 환수하기 어려워졌다는 주장도 폈습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 대장동 일파들의 7,800억 원의 무지막지한 돈을 그냥 배를 채워주는 이 범죄자 주권 정부, 용납할 수 있겠습니까, 여러분!]



'대여 투쟁 장기화'라는 기조를 정한 국민의힘은 장외투쟁도 검토 중입니다.



다만, 당내에서는 우려의 목소리도 있습니다.



오늘 규탄대회만 하더라도 부정선거를 주장해 온 황교안 전 총리가 내란 특검에 체포된 사실이 알려지자, 장동혁 대표가 이런 말을 했는데,



[장동혁/국민의힘 대표 : 우리가 황교안입니다. 뭉쳐서 싸웁시다!]



장외 투쟁 과정에서 이런 격한 발언들이 계속 돌출할 수 있고, 그러면 중도로 외연 확장에는 도움이 안 된다는 겁니다.



국민의힘은 일단 내일 의원총회를 열어서 투쟁 방안 등을 구체적으로 논의하기로 했습니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 전민규)