[자막뉴스] "법원 판결 존중" 뉴진스 해린·혜인 어도어로 돌아간다…남은 멤버들은?

그룹 뉴진스의 멤버 해린과 혜인이 어도어로 돌아갑니다.



어도어는 공식 입장을 통해 "뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다"면서, "두 멤버가 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속 계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"고 밝혔습니다.



앞서 뉴진스 멤버들은 지난해 11월 어도어의 전속 계약 위반으로 계약이 해지됐다고 발표한 이후 독자 활동에 나섰습니다.



어도어는 전속 계약 유효 소송과 함께 뉴진스 멤버들의 독자적 활동을 막아달라는 취지의 가처분 신청을 냈습니다.



법원은 원고 승소 판결을 했습니다.



민희진 전 대표의 해임을 이유로 뉴진스를 위한 매니지먼트에 공백이 발생했다거나, 민 전 대표가 어도어를 반드시 맡도록 해야 한다는 내용이 전속 계약에 없다고 판단했습니다.



또, "민 전 대표가 뉴진스의 독립을 위한 여론전을 펼쳤으며 이는 뉴진스를 보호하려는 행위로 보기 어렵다"고도 지적했습니다.



해린과 혜인이 어도어 소속으로 활동을 이어갈 것으로 예상되는 가운데 남은 멤버인 민지, 하니, 다니엘은 별도의 입장을 밝히지 않았습니다.



(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 제작 : 디지털뉴스편집부)