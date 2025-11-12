뉴진스 해린·혜인, 어도어 복귀 결정…"법원의 판결 존중"

그룹 뉴진스 멤버 해린과 혜인이 소속사 어도어에 복귀한다.



어도어는 12일 공식입장을 통해 "해린과 혜인이 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혔다"며 "두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고, 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중해 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다"고 전했다.



이어 "어도어는 해린과 혜인이 원활한 연예 활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며, 멤버들에 대한 억측은 자제해 주시길 정중히 부탁드린다"고 덧붙였다.



앞서 서울중앙지방법원 민사합의41부(정회일 부장판사)는 지난달 30일, 어도어가 뉴진스 다섯 멤버를 상대로 낸 전속계약 유효확인 소송에서 어도어의 손을 들어줬다.



재판부는 "매니지먼트사로서 의무 위반이 없고, 신뢰관계 파탄을 이유로 전속계약에서 벗어나려는 시도는 허용될 수 없다"고 판단했다.



이에 뉴진스 멤버들의 법률대리인 법무법인 세종은 "법원의 판단은 존중하나, 어도어와의 신뢰관계가 완전히 파탄된 상황에서 복귀는 어렵다"며 항소 의사를 밝혔다. 이와 달리 해린과 혜인은 법원의 판결 이후 심사숙고 끝에 복귀를 선택한 것으로 보인다.



한편 어도어는 "정규 앨범 발매 등 아티스트의 활동을 위한 준비를 마치고 기다리고 있다"며 "논의를 통해 팬 여러분 곁으로 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)