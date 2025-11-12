포항 해안서 마약 의심 물질 3개째 발견…해경·군 합동 수색

▲ 12일 경북 포항시 북구 흥해읍 오도1리 해안에서 포항해양경찰서, 육군 50사단, 대구세관, 한국해양안전협회 관계자 100여 명이 합동으로 마약을 수색하고 있다.

최근 경북 포항 해안에서 마약 의심 물질이 잇따라 발견됨에 따라 해경이 군, 세관, 시민단체 등과 함께 수색에 나섰습니다.포항해양경찰서는 포항시 북구 흥해읍 오도1리 해안에서 육군 50사단, 관세청, 한국해양안전협회 관계자 등 100여 명과 함께 마약 수색을 벌였습니다.포항해경은 드론과 관세청의 마약 탐지견을 동원해 오도1리 해안을 비롯해 포항지역 해안 곳곳에서 마약 의심 물질이 있는지 확인했습니다.포항에서는 최근 연이어 마약 의심 물질이 발견됐습니다.지난달 15일 남구 동해면 임곡리 해안, 지난달 26일 북구 청하면 청진리 해안, 이달 7일 북구 청하면 방어리 해안에서 각각 중국산 우롱차(鐵觀音) 포장 형태로 위장된 마약 의심 물질이 총 3㎏ 발견됐습니다.이 중 청진리 마약 의심 물질은 국립과학수사원의 감식 결과 마약류인 케타민으로 판정됐습니다.해경은 마약 의심 물질이 어떤 경로로 포항지역 해안으로 유입됐는지 다양한 가능성을 열어두고 수사하고 있습니다.고영현 포항해경 형사계장은 "마약으로 의심되는 물질이 연이어 발견됨에 따라 합동 수색에 나섰다"며 "의심되는 물질을 발견한 주민은 즉시 신고해 주기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)