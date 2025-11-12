여순사건 보상금 미지급 변호사, 또 말 바꿔 "모레·내주 주겠다"

▲ 여순사건 유족 기자회견

여수·순천 10·19 사건(여순사건) 유족들이 받아야 할 형사보상금을 지급하지 않아 물의를 빚은 소송 대리 변호사가 다시 보상금 지급을 미뤘습니다.여순사건 유족에 따르면 A 변호사는 유족 측에 연락해 "이르면 금요일(14일), 늦으면 다음 주 화요일(18일)에 마무리하겠다"고 말했습니다.A 변호사는 유족들이 지급 촉구 기자회견을 연 지난 10일에도, 11일에도 "내일 지급하겠다"고 거듭 약속했다가 이번에는 '모레'를 언급했습니다.A 변호사는 지급 확약서를 작성한 지난 7월부터 이런 방식으로 시간을 끌고 있다고 유족들은 비난했습니다.여순사건 희생자 3명의 유족은 재심 무죄 확정에 따라 지난해 12월 30일 형사보상금 총 7억 2천만 원을 받게 됐지만, A 변호사는 대리 수령한 뒤 유족에게 지급하지 않고 있습니다.A 변호사는 보수를 제외한 보상금 6억 6천600만 원 가운데 2억 700만 원을 지급했고, 잔액은 4억 5천900만 원이라고 언론을 통해 밝혔습니다.(사진=유족 측 제공, 연합뉴스)