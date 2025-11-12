시진핑, 국빈 방문 스페인 국왕과 회담…"상호 투자·협력 확대"

▲ 펠리페 6세 스페인 국왕(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석(오른쪽)

시진핑 중국 국가 주석이 중국을 국빈 방문한 스페인 국왕과 만나 상호 투자와 협력 확대를 제안했습니다.시 주석은 오늘(12일) 베이징 인민대회당에서 펠리페 6세 스페인 국왕과 회담을 갖고 양국이 더 안정적이고 발전적이며, 국제 영향력이 있는 전략적 동반자 관계를 구축하길 원한다면서 이같이 말했습니다.스페인 국왕이 중국을 방문한 것은 지난 2007년 후안 카를로스 1세 방중 이후 18년 만이며, 유럽 군주로는 2018년 노르웨이 국왕 이후 7년 만입니다.시 주석은 이 자리에서 중국은 양질의 스페인산 상품을 더 많이 수입할 의향이 있다면서 신에너지·디지털경제·인공지능 등 신흥 분야 협력 잠재력을 발굴하며, 상호 투자를 확대하며 더 많은 상징적 프로젝트를 구축하길 바란다고 말했습니다.또한 각자의 장점을 보완해 라틴아메리카 등 제3국 시장을 공동으로 개척할 수도 있다고 덧붙였습니다.펠리페 6세 국왕은 스페인 정부는 '하나의 중국' 정책을 확고히 이행해 국가의 영토 완전성을 유지하는 것을 지지한다며 스페인과 중국은 많은 국제 문제에서 이념이 매우 일치하며, 양측 모두 다자주의를 지지하고, 대화와 협의를 통해 분쟁을 해결하는 것을 지지한다고 화답했습니다.또한 중국 기업의 투자가 스페인 경제 발전과 녹색 전환을 강력히 촉진했다면서 스페인은 중국과 긴밀한 교류를 유지하고,무역·산업·과학기술·녹색 에너지 등 분야에서 협력을 강화하기를 원한다고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)