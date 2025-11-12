이동현, 투수코치로 6년 만에 LG 트윈스 복귀…박경완 코치 퇴단

▲ LG로 돌아온 이동현 코치

'원클럽맨' 이동현이 LG 트윈스에서 프로야구 지도자 생활을 시작합니다.LG는 오늘(12일) "이동현 해설위원을 투수코치로 영입했다"고 밝혔습니다.오른손 투수 출신 이 코치는 2001년 LG에 1차 지명으로 입단해 2019년까지 한 팀에서만 뛰었습니다.1군 통산 성적은 701경기 53승 47패, 41세이브, 113홀드, 평균자책점 4.06입니다.LG는 2019년 9월 29일 잠실야구장에서 이동현 은퇴식을 열었습니다.이후 방송사 해설위원으로 활동하고, 2023년 한국 여자야구대표팀 투수코치로 일한 이동현 코치는 프로 선수 생활을 시작한 구단에서 프로 구단 코치로 새 출발 합니다.이동현 코치는 "최고의 팀에 돌아와서 영광"이라며 "최근 가을야구에 계속 진출하며 우승도 경험한 LG 트윈스에 누가 되지 않게 최선을 다하겠다"라고 말했습니다.이 코치는 오는 18일 선수단에 합류할 예정입니다.LG 구단은 "이동현 코치의 정확한 보직은 향후 결정될 예정"이라고 전했습니다.2023년 LG 유니폼을 입었던 박경완 배터리 코치는 LG와 작별했습니다.차명석 LG 단장은 "박 코치가 3년 동안 우리 팀에서 큰일을 해줬다"며 "일신상의 이유로 작별하게 됐는데, 박 코치의 미래를 응원한다"고 밝혔습니다.(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)