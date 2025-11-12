[글로벌D리포트] "비트코인 9조 원 압수"…중국 가상화폐 여왕 영국서 체포

영국의 한 고급 주택가에 경찰이 들이닥칩니다.



2층 방문을 부수고 들어가더니 침대에 누워 있던 한 여성을 체포합니다.



[경찰 : 우리는 당신이 첸즈민이라고 보고 있습니다. 당신은 범죄수익 법 제329항 자금세탁 혐의로 체포될 것입니다.]



체포된 여성은 일명 중국 '가상화폐 여왕'으로 불리는 47살 첸즈민, 첸즈민은 지난 2014년부터 2017년까지 중국에서 활동하며, 12만 8천 명을 상대로 투자 명목으로 돈을 받아내고, 이를 빼돌려 비트코인으로 전환한 혐의를 받고 있습니다.



영국 당국에 압수된 비트코인은 6만 천 개, 우리 돈으로 무려 9조 4천억 원에 달합니다.



단일 사건으로 영국 역사상 최대 규모입니다.



[윌 라인/런던경찰청 경제사이버범죄수사대장 : 오늘 선고로 런던경찰청이 지금까지 수행한 경제범죄 수사 중 가장 오래 지속되고, 가장 규모가 크며, 가장 복잡했던 수사 중 하나가 마무리되었습니다.]



첸씨는 동남아를 거쳐 지난 2017년 위조된 서류로 영국에 입국했습니다.



이후 비트코인이 10배 넘게 폭등하면서 세탁한 자금도 9조 원대로 불어났고, 월 3천만 원대 주택에 살며 유럽 전역을 여행하고 명품 보석을 사들이며 호화 생활을 한 것으로 드러났습니다.



당국에 체포된 첸즈민은 혐의를 인정했고 징역 11년 8개월이 선고됐습니다.



(취재 : 장선이, 영상편집 : 김종미, 제작 : 디지털뉴스편집부)