뉴스

김건희 측 "풀어주면 전자장치도 받아들이겠다"

SBS 뉴스
작성 2025.11.12 17:34 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
서울남부구치소에 수감 중인 김건희 씨가 "전자장치 부착이든 휴대전화 사용 금지 등 모든 조건을 받아들이겠다"며 불구속 재판을 받게 해달라고 요청했습니다.

오늘(12일) 열린 법원의 보석 심문에서 김 씨 측은 "관저에서 생활할 때도 몇 차례 쓰러진 적이 있었고 구치소에서 치료가 제대로 안 돼 건강 상태가 상당히 좋지 않다"며 재판이 거의 마무리 단계라 증거인멸 우려가 없는 상황이라고 주장했습니다.

반면 특검 측은 구치소 접견 내역을 보면 유경옥·정지원 전 행정관과 수시로 접촉했다며 증거인멸의 위험이 높다고 맞섰습니다.

---

대학가에서 인공지능 AI를 이용한 대규모 부정행위 의혹이 잇따르는 가운데 서울대에서도 유사한 부정행위 정황이 적발됐습니다.

지난달 치러진 서울대 교양 과목 '통계학실험' 중간고사에서 다수의 학생이 AI를 이용해 문제 풀이를 한 정황이 드러났습니다.

해당 과목은 30여 명이 수강하는 대면 강의로, 학교 측은 중간고사 성적을 무효 처리하고 재시험을 치르기로 했습니다.

---

서울 서대문구의회에서 발의된 '이재명 대통령 생가 복원 및 기념 공간 조성 건의안'이 상임위원회를 통과해 논란이 일고 있습니다.

서대문구의회 운영위원장이 대표 발의한 이 건의안은 어제(11일) 운영위원회에서 과반 찬성으로 통과됐습니다.

이 대통령 생가는 경북 안동시에 있는데, 서울 구의회가 정부에 생가 복원 사업을 추진해 달라는 건의안을 낸 것은 이례적입니다.

건의안은 다음 달 구의회 본회의에 상정될 예정입니다.

---

어제(11일) 오후 중국 쓰촨성 마얼캉시에서 올해 초 개통한 홍치대교가 무너졌습니다.

홍치대교는 중국 중부와 티베트를 잇는 길이 758m의 교량인데, 주 교량 130m가 사라진 겁니다.

사고 하루 전부터 다리 비탈면에서 균열이 발견되는 등 이상 징후가 나타나 당국이 교통을 전면 통제하면서 인명 피해는 없었습니다.

당국은 인근에서 발생한 대규모 산사태를 원인으로 지목했지만, 부실 공사 논란이 일고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지